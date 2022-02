Calcio a 5: Serie C2. L'Atletico prova a riaccendersi: domani è attesa la sfida all'Alcamo Futsal

Trasferta difficile per i monrealesi, conquistare punti sarebbe un ottimo bottino in chiave salvezza

MONREALE, 18 febbraio - Tutto pronto per domani al Planet Sport Settebello di Alcamo per la sfida tra i padroni di casa e l'Atletico Monreale, valevole per la tredicesima giornata del Girone A della Serie C2 siciliana di Calcio a 5.

L'Atletico, dopo due settimane di pausa, torna in campo contro i più quotati alcamesi, ancora aggrappati al gruppo di testa nonostante qualche punto perso nelle ultime uscite.

La squadra di Mister Gallo, invece, ha perso molto terreno nel primo spaccato di stagione, e la sconfitta nello scontro diretto contro il Favignana ha reso la situazione ancora più complicata.

Quello che doveva essere l'obiettivo stagionale minimo, ovvero i playoff, è ormai lontano 11 lunghezze. L'ultimo posto nella zona alta della classifica è occupato proprio dall'Alcamo Futsal, che non intende perdere altro tempo e punti nella corsa alla promozione diretta, che sta vedendo un manipolo di formazioni scambiarsi le posizioni di testa continuamente da ormai diverse giornate.

Sarà il primo match del girone di ritorno per l'Atletico (il match contro la Virtus che originariamente era la prima giornata infatti non si è più disputato a causa del ritiro della squadra favignanese).

Contro l'Alcamo, ad inizio ottobre, i "colchoneros" avevano inaugurato la loro nuova casa, il Centro Sportivo 3M, con un pareggio per 1-1, firmato dalla rete di Casamento e da un'ottima prestazione di Vaglica in porta, a sostituire un (tutt'ora) infortunato Luca Lo Bello.

Cercando l'inversione di rotta tanto agognata da inizio stagione, l'Atletico si presenta quindi ad Alcamo con nulla da perdere e una situazione di classifica da migliorare assolutamente. L'appuntamento è fissato per le ore 15 al Planet Sport Settebello di Alcamo.

Nota rosa per quanto riguarda la direzione gara: arbitrerà la partita Gabriella Picone della sezione di Trapani.