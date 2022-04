Calcio a 5: Serie C2. Impresa proibitiva dell’Atletico che tenta il colpaccio in casa dell’Isola C5

Monrealesi attesi domani a Isola delle Femmine per l’impegno contro gli uomini di Buccheri. Fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 1 aprile - Nulla è scontato nella vita, soprattutto nello sport. Lo sappiamo meglio di chiunque che il pallone è rotondo e che tutto può capitare nel rettangolo di gioco. Il calcio, inoltre, è uno sport fatto da episodi.

Quello che cerca l’Atletico è proprio questo: una serie di episodi che possano, in maniera del tutto inaspettata, far tornare a casa i “colchoneros” con tre punti in saccoccia.

L’impegno sarà difficile: l’Isola ha ceduto la prima posizione in classifica lo scorso weekend solo a causa del turno di riposo che ha scontato sabato. La sfida interna con i confinanti rivali del Mistral sta spingendo al massimo i biancazzurri guidati da capitan Giambona e l’esperto Bologna.

All’andata è finita 1-5 per gli isolani al Centro Sportivo 3M. Domani, però, l’Atletico proverà ad ottenere un esito diverso dalla sfida in programma al Campo Rinaldo di Isola delle Femmine.

I padroni di casa saranno i favoriti, ma se i pronostici sono fatti per essere smentiti, domani ci sarà spazio per divertirsi.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16. Arbitrerà la partita l’arbitro Marcello Meli della sezione di Palermo.