Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico finisce prima il carburante: contro Isola è sconfitto per 5-3

Una buona prova dei monrealesi non basta contro la capolista nonostante le reti di Costantino e Lo Giudice

ISOLA DELLE FEMMINE, 2 aprile – L’impegno era dei più difficili e l’ambiente lo sapeva, ma comunque l’Atletico non si è sottratto ad eseguire una prova coriacea che, nonostante ciò, non ha portato a casa alcun punto.

La partita, comunque, è stata avvincente sotto diversi punti di vista. Assente mister Gallo, causa Covid, la squadra è stata guidata in maniera fluida ed impeccabile dal vice Natale Macaluso. Le condizioni metereologiche non hanno favorito un calcio spettacolare nei primi minuti, dando invece spazio a diversi momenti in confusione in campo. Il primo di questi capita al 2’: il pallone arriva nell’area di rigore dell’Atletico e Alberto Bologna mette il suo zampino per siglare la prima rete dell’incontro. La partita rimane spezzettata per tutto il primo tempo, ed è al minuto 23 che Guido Giambona trova la rete del 2-0.

La partita sembra prendere ormai la via di Isola delle Femmine, ma l’Atletico rimane vivo come testimoniato dallo sforzo degli ultimi minuti del primo tempo, che ha avuto come apice la conclusione di Lo Giudice, scontratasi contro il piede dell’esperto portiere dell’Isola, Gregory Abbate.

Tanto basta all’Atletico però per prendere fiducia, e il secondo tempo si apre nel segno di Pietro Costantino. Il capitano dei “colchoneros” ha preso in mano le redini dell’incontro, portandosi la squadra sulle spalle e iniziando a creare occasioni su occasioni. Al 6’, una delle sue rasoiate verso l’area di rigore degli isolani trova il piede di Ciccio Lo Giudice, che accorcia le distanze.

Due minuti dopo, però, l’Isola C5 ristabilisce il divario precedente tra le due squadre con la seconda rete di Guido Giambona, che sfrutta una indecisione di Giovanni Salamone. L’Atletico non si scoraggia, e qualche minuto dopo Ciccio Lo Giudice restituisce il favore al suo capitano Costantino, servendogli l’assist per la rete del 3-2.

Nel momento migliore del match per l’Atletico, però, l’arbitro Meli butta fuori Giovanni Salamone per doppia ammonizione, dopo una scivolata ai danni di Finazzo. L’Atletico subirà subito dopo, nell’azione seguente, la rete del 4-2, siglata da Alberto Giambona, gemello di Guido.

La verve dei monrealesi calerà a picco e, dopo un tiro libero di Mariolo neutralizzato da un ottimo Abbate, l’Isola troverà il 5-2 con tripletta personale di Guido Giambona, che si issa come capocannoniere in solitaria del campionato, e tre punti importantissimi in chiave promozione. Un po’ imperfetto Tripoli, che ha comunque fatto una prestazione superba tra i pali dei monrealesi.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Atletico, che adesso finirà il tour de force prima di Pasqua con la sfida interna sabato prossimo con il Mistral, oggi sconfitto in casa del Merlo.

L’ipotesi quinto posto si allontana sempre di più, e adesso ai ragazzi di mister Gallo non rimane che cercare di concludere la stagione nella maniera più dignitosa possibile, con annessa pianificazione della seguente.