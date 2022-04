Che festa oggi al PalaCanino con il ''Torneo per la Pace in Ucraina''

Sport e sensibilizzazione a braccetto al termine di due giorni di gare. LE FOTO

ALTOFONTE, 16 aprile – E’ stata una gran bella festa di sport, nella quale hanno prevalso il senso della fratellanza ed il rispetto reciproco. Proprio come impone il clima pasquale, ma soprattutto come ricordava il titolo della manifestazione “Torneo per la pace in Ucraina”.

L’iniziativa, organizzata dal Monreale calcio a 5, si è svolta tra ieri e oggi al PalaCanino di Altofonte sotto il patrocinio della presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana ed era rivolta alle rappresentative Under 19 di Monreale C5, Atletico Monreale e Caresse Futsal Partinico, Città di Palermo, Emiri C5 e Avanti Tutta. Ieri è stata la volta della fase eliminatoria: oggi, invece, è stato il giorno delle semifinali e dalla finalissima. Nella prima partita odierna l’Atletico Monreale ha prevalso su Avanti Tutta, mentre nella seconda il Città di Palermo ha avuto la meglio sul Caresse Futsal Partinico.

In finale, quindi, il Città di Palermo si è imposto sull’Atletico Monreale. La manifestazione, peraltro, ha visto anche la gradita partecipazione dei piccoli calciatori delle scuole calcio di “Atletico Monreale” e “Avanti Tutta”, che si sono sfidate in una combattutissima partita terminata ai rigori. I bambini, tra l’altro, si sono impegnati nella realizzazione di alcuni simpatici disegni sul tema della pace, al termine di un paziente lavoro educativo condotto dai rispettivi staff tecnici.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti il sindaco di Altofonte, Angelina De Luca, accompagnata dal presidente del Consiglio comunale Luciano Corsale, il deputato regionale, Mario Caputo, il presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia e il consigliere comunale, Santina Alduina.

La manifestazione è stata caratterizzata da un ottimo livello tecnico, a riprova della validità del lavoro svolto nel corso della stagione dagli allenatori, ma, ovviamente, aveva nell’opera di sensibilizzazione sul tema della pace e sulla comunanza di intenti il suo scopo principale. Alla fine, applausi per tutti, con l’appuntamento ad altre iniziative di questo genere in cui, anche lo sport può fare tanto per la formazione delle coscienze su grandi problemi di carattere internazionale.