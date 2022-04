Calcio a 5: Serie C2. La maledizione del 3M colpisce ancora: il Città di Marsala batte l’Atletico per 6-4

L’Atletico non riesce a vincere neanche questa: poca incisività e i marsalesi non si fanno scrupoli

MONREALE, 30 aprile - Nulla da fare, il Centro Sportivo 3M rimarrà una maledizione per l’Atletico Monreale, almeno per questa stagione.

Motivo del fallimento del primo progetto annuale del mister Massimo Gallo è sicuramente l’inefficacia dell’Atletico quando gioca tra le mura amiche, anche se oggi i motivi della disfatta sono ben altri.

La prestazione, ancora una volta, è stata buona dal punto di vista della costruzione. Ma, come sempre, davanti alla porta avversaria agli attaccanti “colchoneros” viene una sorta di blocco che molto spesso li induce all’errore

Una costante che deve essere debellata prima dell’inizio della nuova stagione e, si spera, di un nuovo corso per la squadra del presidente Vaglica.

Si può dire però che la partita è stata molto divertente, almeno per i tifosi neutrali.

Pronti via, e dopo qualche secondo già il Città di Marsala va in vantaggio. Verticalizzazione di capitan Rodano e rete fortunosa col tacco di Gabriele Licari, che porta avanti i suoi dopo pochissimi istanti.

Passa poco tempo anche per arrivare alla rete del pareggio monrealese: terzo minuto, azione individuale prodigiosa di Michele Chiappara che poi viene scovato solo dentro l’area per concludere a rete.

Il pareggio perdura per un quarto d’ora, tra ripartenze e colpi d’estro da parte dei talenti di ambedue formazioni.

A trovare la rete, al 18’, è Andrea Anitra. Sfortuna vuole, però, che il giovane giocatore dell’Atletico insacca il proprio portiere Tripoli, che nulla può su una svirgolata che gli buca le gambe.

L’Atletico continua la sua pressione in maniera ancora più decisa e trova la rete del pareggio con il bomber di casa Francesco Lo Giudice. “Ciccio”, al 24’, si fa trovare solo negli sviluppi di un corner all’interno dell’area avversaria, fulminando l’estremo difensore avversario Scarpitta.

Il primo tempo si conclude così. Pochissimi minuti di break, e si ritorna in campo per il secondo.

Ripresa che vede rinvigorito l’Atletico, che continua a pressare sulla falsariga della prima frazione e dei suoi minuti finali. Al 3’ della ripresa, Lo Giudice trova la doppietta personale, innescato da Costantino che gli apre un corridoio con un ottimo pallone.

Sembra l’inizio di una goleada biancorossa, ma i marsalesi sono vivi e con Gabriele Licari trovano il modo di ribaltare i conti.

Il numero 7 trapanese è in giornata di grazia, e si fa trovare spesso e volentieri a tu per tu contro Tripoli. Il 3-3 lo genera così, battendo il numero 20 monrealese dopo un rapido scambio con un compagno che l’ha messo nelle condizioni migliori per segnare al minuto numero 11 del secondo tempo. Quattro minuti dopo, trova anche la rete della tripletta, grazie a un rimpallo fortunato che l’ha favorito nel trovare il gol.

L’Atletico batte il calcio d’inizio e, grazie ad un’altra pregevole azione personale di Chiappara, viene innescato il sinistro di Grimaudo, che batte un sempre più in palla Scarpitta, che poco può su quel tiro.

Il 4-4, così come il precedente 3-4, dura pochissimi secondi. Il Città di Marsala, nella successiva azione, trova la rete del 4-5. Il neo-entrato Giacalone si crea un’azione e giunge al tiro, ma sembra destinato a terminare fuori. Piacentino, da rapace d’area, ferma il pallone poco prima che terminasse la sua corsa distante dal palo, e lo corregge in rete.

L’Atletico comincia ad alzare la foga, ma anche a perdere le misure. In una delle ultime azioni, in contropiede, il Marsala chiude i giochi: il 4-6 arriva grazie alla percussione vincente di Scavone al 29’, che spegne le speranze monrealesi.

Finisce qui, l’Atletico non troverà vittorie in casa (solo 4 punti conquistati, di cui 3 a tavolino e solo 11 guadagnato sul campo alla prima in casa contro l’Alcamo Futsal e il Città di Marsala chiude la sua stagione, visto il turno di riposo alla prossima giornata, con sedici punti all’attivo e l’aggancio all’ottavo posto occupato proprio dall’Atletico.

Per i monrealesi, il prossimo incontro sarà quello di sabato prossimo in casa del Favignana, per chiudere una stagione che ha accumulato pochi sorrisi e tanti rimpianti.