Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico a Favignana per chiudere al meglio la stagione

Gli uomini di Mister Gallo chiamati all’ultima prova prima della fine di questo anno molto grigio. Incognita meteo sulla disputa della partita

MONREALE, 6 maggio – Finalmente ci siamo. Utilizzo finalmente perché un po’, nell’ambiente Atletico, non si faceva altro che aspettare questa partita. Una stagione non all’altezza di quelle che erano le pretese e le aspettative di un gruppo che, per quanto dimostrato sul campo, ha raccolto ben poco di ciò che ha seminato.

La prova con il Favignana, avanti di tre punti in classifica rispetto ai monrealesi, è l’ultima di un’annata che, ormai, nelle ultime fasi è servita a creare quei presupposti tattici da mettere in pratica l’anno successivo e all’integrazione degli giovani dalla squadra Under alla prima squadra.

I favignanesi sono ancora in corsa per i playoff matematicamente, ma sarà un’impresa quasi impossibile a causa del delta tra la loro differenza reti e quella dell’Alcamo Futsal, a tre punti e impegnato nella sfida contro il Resuttana San Lorenzo.

Nella sfida per l’ultimo posto play-off è compreso anche il San Gregorio Papa, rinato all’ultimo, ma forse troppo tardi, visto che l’ultimo incontro sarà contro il Mistral, impegnato nella lotta al primo posto contro i cugini dell’Isola.

Tutte lotte diverse, ma dalle quali l’Atletico si è alienato a causa dei risultati insufficienti che sono stati perseguiti nel corso della stagione. Ai monrealesi rimane solo la speranza di fare almeno un punto per non finire penultimi a discapito del Città di Marsala (avversario dei monrealesi vittorioso settimana scorsa nella sfida al Centro Sportivo 3M) con alle spalle il solo Ad Maiora, distante diversi punti dalle altre formazioni.

La partita è prevista per le ore 15 al Liberty Camp di Favignana, anche se le previsioni meteo non sembrano voler essere clementi per la giornata di domani.

Arbitrerà la partita il signor Antonino Schifano della sezione di Trapani