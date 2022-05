Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico onora la stagione con un pari a Favignana: al Liberty Camp finisce 5-5

Un punto che va bene ad entrambe le squadre, protagoniste di una bella sfida dal ritmo altissimo

FAVIGNANA, 7 maggio – Finisce la stagione per l’Atletico Monreale, dopo il pari maturato questo pomeriggio a Favignana.Un pareggio inutile ai fini della classifica, soprattutto per il Favignana, che ha visto negata la possibilità molto remota di poter agguantare il quinto posto, ovvero l’ultimo slot disponibile per i play-off.

Ma la partita è stata piena di capovolgimenti di fronte e emozioni forti, come se le due formazioni si stessero giocando la promozione diretta.

Il risultato finale non sorride a nessuno: ci era andato vicino l’Atletico che, a pochi minuti dal termine, era in vantaggio ma si è fatto riprendere negli ultimi istanti.

Da registrare, però, la doppietta di Giovanni Salamone, la prima da quando è ritornato a stagione in corso nel suo Atletico, e di Andrea Anitra, uno dei tanti giovani terribili che saranno un’importante arma a disposizione di Massimo Gallo per la prossima annata. Per finire, anche un gol di Alessio Vaglica, ritornato per l’occasione tra i convocati. Col punticino, l’Atletico termina la stagione a quota 17, all’ottavo e terz’ultimo posto del Girone A, vinto dall’Isola C5 che conquista la promozione diretta in C1.

Sarà questo l’obiettivo dell’Atletico per la prossima annata: cercare di centrare almeno la qualificazione ai play-off che possa permettere alla squadra del Presidente Vaglica di giocarsi tutte le carte a sua disposizione per conquistare la categoria successiva. Sicuramente, l’obiettivo minimo della prossima stagione sarà quello di migliorare la posizione ottenuta in questo campionato deludente sotto molti aspetti. Il gioco spesso e volentieri c’è stato, ma concretizzare è stato il tallone d’Achille di una squadra che era stata costruita per vincere.

Da Favignana a Favignana, si chiude la stagione dell’Atletico, che adesso deve concentrarsi al massimo nella pausa pre-stagionale per costruire una rosa che possa raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati all’inizio della gestione Gallo.