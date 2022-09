Calcio a 5: Serie C2. Atletico, ci siamo! Domani si comincia a Favignana

Primo banco di prova ufficiale per la squadra di Gallo versione 2022-23

MONREALE, 16 settembre – Di coincidenze tracciate dal destino ne esistono a bizzeffe: lo sport non fa eccezione e, anzi, si candida ad essere il campo dove queste riescono sempre a scrivere le storie più imprevedibili e curiose.

Il computer della LND (Lega Nazionale Dilettanti, ndr), in maniera del tutto involontaria, ne ha creato una nuova: la stagione 2022/23 dell’Atletico Monreale inizierà di nuovo da Favignana. L’isola trapanese è stata la tappa che ha battezzato e che ha concluso la passata stagione, la prima della gestione Gallo.

La trasferta della prima giornata, contro la Virtus Favignana, aveva infatti creato diverse aspettative sulla rosa del presidente Vaglica: uno 0-3 senza possibilità di risposta da parte dei padroni di casa che, agli occhi degli addetti ai lavori, aveva visto i monrealesi candidarsi a contender per la promozione diretta in C1.

La trasferta dell’ultima giornata, un pareggio pirotecnico per 5-5 contro il Favignana, è stata invece, contro ogni pronostico e aspettativa iniziali, la fine di una stagione che, sconfitta dopo sconfitta, sembrava diventata più un’agonia, che semplice comparsata in un campionato che non ha mai visto l’Atletico lottare per posizioni di vertice.

Un campionato dove la squadra di Gallo si è spesso arenata sul più bello: prestazioni dove sul campo si seminava tanto, ma poi in classifica e nei risultati settimana dopo settimana si raccoglieva poco.

Un’altra estate è passata: molti volti noti della passata stagione non ci sono più, altri si sono aggiunti piano piano, sotto le brillanti richieste dello staff tecnico: Roberto Lanza (fresco vincitore di premio di centrocampista migliore del Torneo di Quartieri di Monreale), Roberto Macaluso, Marco Gentile e Gaetano Napoli tra gli altri.

A loro, e non solo, il compito di risanare l’immagine e la dignità di una squadra che anno dopo anno, passo dopo passo, si è stabilizzata come una delle più vive traduzioni sul campo dell’amore della città normanna per il pallone, più in particolare per il Calcio a 5.

L’Atletico è stato di nuovo inserito nel Girone A della Serie C2 siciliana. Il girone vede solo 6 conferme rispetto ai 10 club superstiti della passata stagione: oltre alla squadra di Marcello Vaglica saranno di nuovo presenti ai nastri di partenza più agguerriti che mai Merlo Calcio a 5, Alcamo Futsal, Favignana, Città di Marsala e San Gregorio Papa.

Il girone è quindi completato da altre sei squadre: le due agrigentine Agrigento Futsal e Akragas Futsal, il Sicilia Futsal, il Futsal Emiri, il Sant’Isidoro Bagheria e lo Jato.

Dopo l’impegno a Favignana, l’esordio a Monreale per l’Atletico arriverà il primo ottobre, contro il Sant’Isidoro Bagheria. Il fischio d’inizio della partita e del campionato è previsto per domani 17 settembre alle ore 15.

L’arbitro del match sarà il signor Giuseppe Savio Conticello della sezione di Trapani.

L’esordio stagionale di Gallo e dei suoi ragazzi sarà visibile attraverso diretta Facebook nella pagina ufficiale dell’Atletico Monreale.