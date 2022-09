Calcio a 5: Serie D. Domani la presentazione Futsal Club Monreale

Appuntamento alle ore 19 a villa Savoia

MONREALE, 21 settembre – Si terrà domani pomeriggio, alle ore 19, a Villa Savoia, la presentazione ufficiale della “Asd Futsal Club Monreale”, la società che quest'anno sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie D di calcio a 5.

Nel corso della serata saranno presentate la prima squadra e la dirigenza. L'evento si svolgerà alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, del consulente allo sport Salvo Giangreco, del presidente del consiglio Marco Intravaia, del responsabile regionale del Calcio a 5, Massimiliano Birchler e del delegato provinciale Fabio Cardella.

“Vogliamo continuare il percorso che abbiamo intrapreso due anni fa – afferma il presidente Davide Sorrentino – e far crescere sempre di più la nostra scuola calcio presentandoci alla città”.

“Sono contento di quello che stiamo costruendo piano piano grazie ai nostri sani principi di sport - aggiunge il vicepresidente Massimo Giammona”.

Sarà assente per motivi di lavoro il diesse Alessio Tarallo che dichiara: “Sono contento dell’entusiasmo che si sta creando attorno alla prima squadra e attorno alla società in generale. La presenza dell'amministrazione e di Massimiliano Birchler, la carica più alta del calcio a 5 regionale e la presenza di cariche provinciali significa che stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così per il bene dello sport e di Monreale”.