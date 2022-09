Calcio a 5: Serie C2. Contro il Sant’Isidoro domani l’Atletico atteso alla prova del nove

L’armata di Gallo deve confermare l’ottimo esordio contro il Favignana. Fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 30 settembre - Chi per la conferma, chi per il riscatto. Questo sarebbe il titolo giusto per la sfida di domani tra Atletico Monreale e Sant'Isidoro Bagheria, valida per la seconda giornata del girone A di Serie C2.

Il campionato per i monrealesi è iniziato benissimo: con il Favignana nella prima uscita stagionale gli uomini di Gallo hanno dimostrato di avere la maturità necessaria per controllare il match, addormentandolo nei momenti dove era giusto riprendere fiato e affondando il colpo in quelli dove gli avversari sembravano più cotti.

L’ottima forma fisica, gli schemi finalmente recepiti e la conferma di aver fatto una campagna acquisti davvero ottima (con Macaluso che si è imposto su tutti con una pregevole tripletta) hanno sentenziato una vittoria schiacciante dei rossoblù che deve essere confermata anche domani.

Il campo di gioco non sarà ancora il PalaCanino di Altofonte, nuova casa della squadra del presidente Marcello Vaglica: per via di cavilli burocratici, la prima partita interna dell’Atletico verrà giocata in campo neutro, al CUS di Palermo.

Un problema che, confrontando il rendimento esterno rispetto a quello interno, non dovrebbe comunque intimidire gli uomini di Gallo, che rendono molto bene su ogni tipologia di campo, dal sintetico al parquet.

Dall’altro lato del campo sarà presente il Sant’Isidoro, squadra neopromossa di Bagheria che ha già tastato la grande sfida che le riserverà la categoria, dopo il 2-6 subito in casa contro gli agrigentini dell’Akragas Futsal.

La sfida aveva messo in risalto dei limiti rispetto alla compagine avversaria, che ha sfruttato ogni sua occasione per portarsi addirittura di sei reti avanti. Solo una reazione sul finale dei bagheresi ha evitato il cappotto.

Di cappotti o ombrelli, però, ne serviranno domani, viste le previsioni che danno forte pioggia. Condizione che, nelle ultime due sfide dove ha influenzato l’Atletico l’anno precedente (contro le due promosse della scorsa stagione, Isola e Resuttana San Lorenzo, ndr), non ha portato bene ai “colchoneros”.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16. Il fischietto del match sarà Francesco Salvatore Suriano, della sezione di Palermo. La diretta della partita sarà visibile sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.