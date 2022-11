Calcio a 5: Serie C2. Atletico, ora tocca al campionato: domani sfida contro la capolista Alcamo

Gli uomini di Gallo devono confermare l'ottima prova in coppa contro l'ASD Jato, invertendo il trend negativo degli impegni di campionato

MONREALE, 4 novembre - Impegno più duro che mai per l'Atletico Monreale: i monrealesi questo sabato saranno impegnati al Palazzetto dello Sport di Alcamo per la sfida contro la capolista Bonifato Futsal. Gli uomini di Gallo non potevano affrontare avversario più tosto per confermare l'ottimo stato di forma, soprattutto mentale, raggiunto grazie al successo in Coppa Sicilia contro l'ASD Jato.

Il Bonifato Alcamo Futsal è ciò che è stato creato dalla fusione tra la Bonifato Futsal (squadra che ha annoverato anche partecipazioni in Serie B) e l'Alcamo Futsal, habitué della categoria già da qualche anno. Gli alcamesi, spinti anche dalla voglia di fare bene dopo la nuova gestione societaria, sembrano volare: non conoscono altro risultato che la vittoria (eccetto un pareggio contro il Sant'Isidoro Bagheria) e sono attualmente primi in solitaria con 13 punti.

L'Atletico, dalla sua, ha comunque un'ottima tradizione contro la squadra alcamese: prendendo in considerazione gli scontri della stagione precedente, i monrealesi non hanno mai perso contro la compagine neroverde: sono arrivati un pareggio per 1-1 in casa (nonostante la squadra di Gallo non avesse portieri titolari disponibili) e una vittoria importante in trasferta per 2-3, che aveva dato l'inizio ad una timida bozza di ripresa per una stagione che, in fin dei conti, non è mai decollata.

Questo è il rischio che l'Atletico deve assolutamente evitare: fare risultato in casa dei primi in classifica, sommato alla prestazione infrasettimanale di Coppa, potrebbe dare la fiducia necessaria alla squadra di Gallo per poter finalmente dire la sua in classifica.

L'appuntamento, quindi, è previsto per domani sabato 5 novembre alle ore 16 al palazzetto dello sport di Alcamo. Il fischietto della partita sarà Antonio Schifano della sezione di Trapani.

Il match sarà visibile attraverso la telecronaca diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Atletico Monreale.