Calcio a 5: Serie D. Fiducia in casa Futsal Club Monreale in vista del match con l'Oratorio Cosma e Damiano

Si gioca a Sferracavallo alle ore 20

MONREALE, 4 novembre – C'è ottimismo in casa Futsal Club Monreale, nonostante le due sconfitte iniziali, in vista della partita valevole per la terza giornata del campionato che vedrà domani la squadra di mister Davide Sorrentino impegnata a Sferracavallo contro l'Oratorio Cosma e Damiano, con inizio alle ore 20.

In casa monrealese c’è voglia di rifarsi anche se dall'altra parte del campo ci sarà una delle favorite della stagione. “La nostra squadra – afferma il diesse Alessio Tarallo – o deve continuare con il bel gioco espresso, ma stavolta tenere il risultato e cercare di portare a casa i primi punti della stagione. Sapevamo che era una strada in salita, però i ragazzi soprattutto nell'ultima partita hanno espresso un bellissimo gioco. Siamo stati sfortunati e abbiamo perso la partita solo per piccoli errori. Adesso testa a domani. Dobbiamo cercare di fare punti e muovere la classifica. Purtroppo per squalifica mancherà il portiere Luca Lo Bello e Dario Tarallo per infortunio, ma ci sarà il debutto di Matteo Scebba tra i pali, che in settimana è stato tesserato”.