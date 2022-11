Calcio a 5: Serie C2. La prestazione non basta all’Atletico: il Bonifato Alcamo Futsal vince 7-2

A nulla sono serviti i gol di Macaluso e Lanza: i monrealesi escono dal Palazzetto dello Sport a mani vuote

ALCAMO, 5 novembre - Fa male, tanto male. Soprattutto pensando a cosa questa prestazione poteva diventare, e cosa invece è stata. L'Atletico Monreale visto oggi in campo ad Alcamo nel palazzetto dello sport è stata forse la miglior versione stagionale della squadra di Gallo, ma che è durata troppo poco rispetto a quanto doveva fare.

Un risultato, 7-2, probabilmente esagerato e bugiardo, ma che condanna gli uomini del presidente Vaglica ad una mesta e mera ottava posizione in classifica, con lo score che non si schioderà neppure questa settimana dai sei punti conquistati.

La partita contro la capolista Bonifato, però, inizia meglio che mai. Ad aprire le danze, al 3' minuto, è stato proprio l'Atletico nella persona di Roberto Macaluso, che traduce in gol un cross pervenutogli dalla fascia destra del campo. Bacio alla telecamera e palla al centro: tutto sembra essersi allineato per il riscatto della stagione monrealese, una specie di "remake" dell'incontro dell'anno precedente dove, di misura, l'Atletico aveva iniziato una parziale rimonta verso la zona play-off grazie proprio alla vittoria alcamese che, in fin dei conti, si è rivelata comunque ininfluente.

L'Alcamo c'è, reagisce, ma contro trova i vari Salamone, Mariolo, Grimaudo: l'Atletico ha schierato una muraglia e i colpi sembravano essere tutti a salve. I neroverdi si sono affidati per i primi venti minuti unicamente a tiri dalla distanza, con Curcio abile nel disinnescarli. Nulla però ha potuto il numero 30 nel gol del pareggio alcamese: al 24' minuto Landa, giovane rincalzo neroverde, si mette in proprio, scavalcando l'arcigna difesa rossoblù e cedendo la sfera a Emmolo, che da pochi passi trova il pareggio.

Il gol del 2-1 arriverà presto per il Bonifato Alcamo, più precisamente al minuto numero 27': un altro gregario, il numero 19 Ranieri, trova un corridoio laterale per scagliare un cross rasoterra all'interno dell'area di rigore monrealese: uno sfortunato tocco di Mariolo trafigge Curcio per la seconda volta, condannando di fatto l'Atletico ad inseguire.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo: Atletico pimpante sugli scudi e Alcamo che prova a fare la partita. Le azioni per la squadra di Gallo non mancano, ma basta sporgersi un pizzico di troppo e i neroverdi calano gli assi in contropiede: è ciò che è successo al minuto numero 10' della ripresa, con il numero 8 Ferrara che troverà la rete del 3-1 risolvendo una ripartenza alcamese alla perfezione. L'Atletico però è ancora vivo e ci crede e l'uomo della speranza ha un nome e un cognome: Roberto Lanza. In quella che è stata probabilmente la partita migliore della sua stagione, il neoacquisto della sessione estiva segna il 3-2 al 14' minuto della ripresa, con un gioiellino che si incastona perfettamente all'interno della rete coperta dal portierone trapanese Orlando, fino a lì impeccabile. È stata una leggera deviazione, forse di Emanuele Barberi, a fregare l'estremo difensore della formazione di casa.

L'Atletico allora si getta in avanti, affamato di punti e di riscatto, ma l'Alcamo Futsal gli errori non te li perdona: la troppa poca lucidità e concretezza dei monrealesi sottoporta, sommata alle prodezze di Orlando, spianano un'autostrada al Bonifato che, sfruttando prima il baricentro offensivo dell'Atletico e poi la scelta di passare al quinto d'attacco da parte di mister Gallo (lasciando quindi la porta sguarnita dal portiere e buttandosi in avanti con cinque uomini), viaggia verso vittoria e sogno promozione più spedito che mai.

Il 4-2 arriva al 17' della ripresa con la doppietta Ferrara, abile nella mischia a farsi rapace d'area e a concludere in porta, sugli sviluppi di una punizione concessa da Curcio, troppo leggero di testa su una indecisione che l'ha portato a prendere la palla con le mani fuori dall'area di rigore, la sua zona di competenza. Il 5-2 arriverà sette minuti dopo, al 24', dopo un contropiede concluso magistralmente da Emmolo. Le ultime due reti arrivano nel giro di due minuti, tra il 27' e il 28', con Dixit Dominus e Stellino che concludono a rete calciando a porta vuota, visto che Curcio era stato sostituito dal quinto d'attacco Marco Gentile.

Quando l'arbitro Francesco Schifano della sezione di Trapani fischia la fine della partita, si leva un urlo dalle tribune del Palazzetto dello Sport di Alcamo, ma la panchina dell'Atletico Monreale è muta, attonita. La prestazione migliore della stagione non è bastata, ed è coincisa anche con la peggiore sconfitta del campionato attuale. La situazione non è delle migliori: le big scappano e i monrealesi sono ancora impantanati nelle zone calde della classifica, fermi ancora a sei punti. L'Alcamo Futsal vola con le ali dell'entusiasmo, attestandosi a 16 punti in classifica da capolista assoluto. L'Atletico dovrà leccarsi le ferite in settimana, arrivando nella migliore forma sia mentale che fisica possibile contro il Città di Marsala, nella sfida casalinga di sabato prossimo.