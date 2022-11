Calcio a 5: Serie C2. Test Città di Marsala per l'Atletico Monreale

Contro i lilibetani si attende una prova di forza della squadra di Mister Gallo, chiamata a riscattare le ultime sconfitte in campionato

MONREALE, 11 novembre - È tempo di riscattarsi per l'Atletico Monreale. Domani la squadra di mister Gallo sarà impegnata nella sfida interna contro il Città di Marsala. I lilibetani, che hanno vissuto un ottimo inizio di campionato, saranno una brutta gatta da pelare per i "colchoneros", chiamati a dare un segnale di svolta ad una stagione piena di alti e di bassi.

La formazione monrealese arriva da ben tre sconfitte consecutive in campionato, con in mezzo l'ottima vittoria esterna contro l'ASD Jato nel match di Coppa Sicilia. Nell'ultima partita contro il Bonifato Alcamo Futsal, comunque, nonostante il risultato bugiardo di 7-2, si è vista una delle versioni più pimpanti della squadra del presidente Vaglica.

È innegabile che sia mancato ancora quel pizzico di lucidità sotto porta che in partite del genere può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Dall'altra parte del campo ci saranno i temibili giocatori del Città di Marsala, squadra che ha decisamente superato le aspettative della vigilia, conducendo fino ad adesso un campionato da protagonista nei piani alti della classifica, stazionando attualmente al terzo posto con dodici punti, parimerito con il Futsal Emiri. I marsalesi hanno già un bottino di punti migliore di quello dell'annata incolore dell'anno scorso, dove sono arrivati solamente noni in classifica, alle spalle proprio dell'Atletico ottavo.

Una sfida, quindi, che nasconde mille significati: se da una parte c'è una squadra in cerca di riscatto, dall'altra c'è una compagine che vuole confermare quanto di buono è già stato fatto in queste prime fasi della stagione. La sfida si terrà ancora nei campi del CUS di Palermo, casa adottiva dell’Atletico Monreale in queste prime partite casalinghe della stagione, dove ancora la squadra di mister Gallo deve centrare i primi punti. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 16. La diretta e la cronaca dell'incontro sarà, come sempre, disponibile sulla pagina ufficiale Facebook della Atletico Monreale.