Calcio a 5: vietato sbagliare per l’Atletico Monreale: contro l’Emiri in Coppa è sfida da dentro o fuori

Nell’ultima giornata del Girone 2 è ancora tutto da decidere: l’Atletico ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno

MONREALE, 25 novembre - Se il buongiorno si vede dal mattino, allora l’Atletico Monreale deve continuare a macinare risultati e ottime prestazioni. La prima grande occasione per svoltare la stagione arriva questo fine settimana: è atteso al CUS di Palermo per la giornata di domani il Futsal Emiri, il prossimo avversario nell’impegno di Coppa Sicilia C2 dell’Atletico.

I monrealesi, dopo l’ottima vittoria di inizio mese contro l’ASD Jato, sentono l’odore degli ottavi di finale ma, per non rendere vano ogni sforzo, dovranno confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite questo sabato contro la formazione palermitana. La partita è già un dentro o fuori: chi vince passa il turno, chi perde abbandona mestamente la competizione. Il pareggio sorriderebbe all’Atletico in virtù del maggior numero di gol fatti contro la formazione jatina rispetto alla compagine verdeazzurra (6 i gol realizzati dai monrealesi, 5 dai palermitani).

Ciò non deve indurre i ragazzi di mister Macaluso, che nel frattempo debutterà sul campo come guida tecnica, ad accontentarsi del punto e giocare seguendo un atteggiamento passivo: la partita si deve portare a casa. Le due formazioni si sono già affrontate nel corso delle prime fasi del campionato: a spuntarla era stato il Futsal Emiri, che vinse 4-3 in rimonta contro un Atletico che al Centro Sportivo Emiri aveva giocato ad intermittenza, mostrando più ombre che luci.

Ora le cose sembrerebbero essere cambiate, con le due formazioni che si dividono solo di una lunghezza in campionato e sono pronte a giocarsi ogni carta a loro disposizione per avanzare in Coppa Sicilia C2. Se l’Atletico migliorerà lo score dell’anno precedente, dove solo la differenza reti ha fatto prevalere il Resuttana San Lorenzo nella fase a gironi, ce lo dirà il campo domani 26 novembre alle ore 16 nei campi del CUS di Palermo. Il fischietto del match sarà il Sig. Renato Celestino della sezione di Palermo. La diretta del match sarà disponibile con tanto di telecronaca sulla pagina facebook ufficiale della società.