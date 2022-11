Calcio a 5: Coppa Sicilia. Un punto dal sapore di vittoria: Atletico qualificato agli ottavi

Il pareggio per 3-3 con gli Emiri spedisce i monrealesi alla prossima fase

PALERMO, 26 novembre - Fischio finale, tanti sospiri di sollievo e urla di gioia che si levano dai campi del Cus Palermo. Di “corto muso” diremmo noi, citando l’allenatore della Juventus Max Allegri, ma è arrivata così la qualificazione dell’Atletico Monreale alla prossima fase della Coppa Sicilia.

Una sfida durissima e equilibrata contro un’ottima formazione, il Futsal Emiri, che aveva già messo a dura prova la muraglia difensiva dei monrealesi nello scontro di campionato di qualche settimana fa, che era terminato col punteggio di 4-3 per i palermitani. La formazione di Viale degli Emiri, però, oggi aveva su di sé la spada di Damocle dell’obbligo della vittoria: l’Atletico aveva dalla sua il vantaggio di reti segnate nello scontro contro l’altra compagine del girone T2, l’Asd Jato.

Il primo tempo è lo specchio della partita: totale equilibrio. Azioni da una parte e dall’altra, un palo del numero 15 ospite Furia va a pareggiare le innumerevoli occasioni capitate sui piedi dei monrealesi, sempre infrante sul muro Arnone, portiere degli ospiti. La partita si sbloccherà solo al 29’ minuto: su un tiro velleitario da parte di Molinaro, Curcio viene fregato da una precedente deviazione, che rende più difficile l’intervento del portiere. La parata, sporca, non basta: gli ospiti passano in vantaggio a qualche secondo dal termine della prima frazione.

Se questo fosse capitato all’Atletico Monreale di qualche settimana fa, probabilmente avremmo assistito a un dominio incontrastato degli avversari nella seconda frazione di gioco. Oggi, però, non è stato così. I monrealesi hanno reagito subito, feriti nell’orgoglio ma con la consapevolezza che anche il punto bastava per festeggiare la qualificazione. Appena l’arbitro Renato Celestino della sezione di Palermo fischia l’inizio del secondo tempo, l’Atletico mostra agli avversari tutta la grinta che ha in corpo, affidandosi all’uomo degli “uno-due” fulminei, Roberto Grimaudo. Il numero 22, innescato da degli assist straordinari di Roberto Lanza, colpisce per ben due volte nell’arco dei primi tre minuti del secondo tempo. Il gol del pareggio arriverà solamente dopo qualche secondo dalla ripresa delle ostilità, il secondo all’altezza del terzo minuto di gioco.

L’Atletico gioca sulle ali dell’entusiasmo, il Futsal Emiri appare molto confuso e stonato dalle due botte prese in maniera repentina. Al 16’ minuto del secondo tempo, è il solito Francesco Lo Giudice a trovare, dopo una stupenda azione da parte di Giovanni Salamone e del giovane talento Matteo Lupo, la rete del momentaneo 3-1, il ghiaccio della partita.

O almeno, così sembrava. L’Atletico riporta su i remi e comincia a riposarsi, forse un po’ troppo. Il Futsal Emiri non è squadra da sottovalutare, e l’Atletico l’aveva testato sulla propria pelle dopo la rimonta subita in campionato. La formazione dell’allenatrice Cinzia Orlando quindi ritorna alla carica in maniera veemente, sfruttando come principale piano tattico la conclusione da fuori con conseguente tentativo di rimpallo sul secondo palo. Il piano, in un certo qual modo, funziona, e gli ospiti si riportano sotto nel punteggio: il 3-2 viene siglato da Furia, con un bolide scagliato da pochi passi dove Curcio non può nulla. Il pareggio arriva sugli sviluppi di una palla tagliata dove ad essere più veloce di tutti ad intervenire al centro dell’area “colchoneros” è Mignosi, che beffa Curcio. L’Atletico deve solo calmarsi e ritrovare fiducia nei propri mezzi per arrivare fino alla fine dettata dal triplice fischio dell’arbitro Celestino con la qualificazione in tasca.

Il Futsal Emiri ci prova, ma non basta: al Cus Palermo finisce 3-3. Un risultato importantissimo per l’Atletico Monreale e per il suo mister Natale Macaluso, che sblocca ai monrealesi la possibilità di giocarsi gli ottavi di finale contro le altre 15 prime classificate dei gironi della Coppa Sicilia. Un successo che permette al roster del presidente Vaglica di concentrarsi con più serenità anche sugli ultimi impegni di campionato di questo 2022 tribolato, ma che sta garantendo alla società monrealese moltissime speranze per l’anno che verrà su ogni fronte possibile.