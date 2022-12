Calcio a 5: Serie C2. Pratica ASD Jato da svolgere per l’Atletico Monreale

I colchoneros cercano altri punti per tornare in corsa per la promozione

MONREALE, 2 dicembre - Passano le settimane e piano piano ci avviciniamo al giro di boa della stagione sportivo 2022/23. Una stagione che, per l’Atletico Monreale, è già stata piena di emozioni e capovolgimenti.

La squadra di mister Macaluso è da diverse giornate in un’ottima forma sia fisica che mentale, la quale si è tramutata in una serie positiva in campionato e la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Sicilia di categoria.

Per continuare quest’ottima tradizione, i monrealesi saranno impegnati, sempre sul suolo adottivo dei campi del CUS Palermo, nella sfida contro l’ASD Jato nella giornata di domani sabato 3 dicembre. La partita, valida per la nona giornata di Serie C2, arriva in un periodo della stagione dove l’Atletico vuole cercare di rimontare più punti possibili alle squadre di testa. L’Asd Jato, dal canto suo, ha lo stesso score dei monrealesi in questa stagione (12 punti, conquistati grazie alle 4 vittorie su 8 partite finora giocate).

La formazione jatina ha comunque la macchia della sua prestazione stagionale in Coppa Sicilia: nello stesso girone dell’Atletico, il percorso dei neroblù è stato senza soddisfazioni. Tutto il contrario per quanto riguarda la compagine monrealese che, dopo il pareggio per 3-3 della settimana scorsa contro il Futsal Emiri, è riuscita a staccare il biglietto per la prossima fase. Decisiva è stata, per questo traguardo, la vittoria dell’Atletico proprio in casa dell’ASD Jato, nel giorno di Ognissanti, per 6-4.

La partita di domani, comunque, sarà una storia a parte. Per entrambe le formazioni, sarà vitale ottenere un’importante prestazione e i tre punti, per mantenere vivo il sogno play-off. Il fischietto della partita sarà Riccardo Guagenti, della sezione di Caltanissetta. Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 16, al campo del Cus Palermo. La partita sarà visibile tramite una diretta facebook con tanto di telecronaca sulla pagina social ufficiale della società.