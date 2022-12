Calcio a 5: Serie C2. ''L'ha ripresa Macaluso!'' L'Atletico sorpassa l'ASD Jato all'ultimo: 4-3 per i monrealesi

La decide al fotofinish Roberto Macaluso con una incredibile doppietta, che si somma ai gol di Salamone e Lanza

PALERMO, 3 dicembre - Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Di diverse ne ha già provate quest'anno l'Atletico: se nei primi mesi il sentimento predominante era il rimorso per aver lasciato diversi punti in giro per i campi di mezza Sicilia, adesso la rotta per i ragazzi di mister Macaluso sembrerebbe essere definitivamente cambiata.

Lo dimostra il cinismo, lo dimostra la volontà di fare bene, lo dimostra la ritrovata qualità nei piedi e nella testa dei "colchoneros" che, nonostante una partita ad alta tensione, non sanno più perdere. Contro l'ASD Jato era già alla vigilia più uno spartiacque che una partita. Le due formazioni avevano, prima di oggi, condotto un cammino speculare nel campionato di serie C2: quattro vittorie e quattro sconfitte per entrambe all'alba della nona giornata. La sfida era, dunque, già una specie di dentro o fuori.

Eppure, un fulmine a ciel sereno si è subito abbattuto sul campo del CUS Palermo dopo soli 48 secondi: sul rilancio dell'esperto portiere dell'ASD Jato Gregorio Abbate, è Alamia a trovare con lo scavino la rete dello 0-1. Non si scompone l'Atletico e, macinando occasioni, da un'invenzione di Lo Giudice trova il corridoio giusto per arrivare al gol con Salamone al 6' minuto. Il primo tempo è completamente a trazione anteriore per l'Atletico, che sbaglia anche un rigore con Roberto Lanza, autore nonostante ciò di una partita strabiliante, al minuto numero 19'.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo: l'Asd Jato colpisce di nuovo, stavolta dopo 55 secondi, in maniera shock: stavolta è Restivo a bucare un super Tony Costanzo che, stavolta, non può nulla. L'Atletico deve reagire e lo fa, sempre al minuto numero 6', con un incredibile gol di Roberto Lanza che, dopo un tunnel, si invola verso la porta di Abbate battendolo senza possibilità di risposta. Un gol di caratura "mondiale", visto il periodo in cui siamo, ma che non svilisce le pretese della squadra ospite che, dopo qualche secondo, trovano comunque il gol del 2-3 sempre con Alamia, vincendo diversi rimpalli per battere l'estremo difensore della squadra di casa.

È nei minuti finali che però si accende la partita dai monrealesi, spinti da un incredibile Roberto Macaluso. Il laterale con il numero 9 sulle spalle si è reso protagonista nell'extra Time della seconda frazione, ribaltando come una doppietta in pochissimi secondi il risultato, riuscendo a conquistare per i tre punti per la sua squadra. Il gol del pareggio è un siluro scagliato nell'angolino basso di destra, mentre il gol del finale 4-3 è una giocata dove è messa in mostra tutta la caparbia del numero 9 che non ha pensato neanche un secondo a mollare l'occasione che si è creato da solo.

La squadra c'è, il risultato pure: così l'Atletico si porta a 15 punti in classifica, rientrando così per la prima volta dopo la prima giornata in zona play-off. Un risultato che dà la conferma a mister Macaluso che i giocatori sono finalmente tutti indirizzati per il successo comune. La prossima partita contro il Merlo è un altro banco di prova importantissimo per testare e scoprire le vere chance di promozione dei monrealesi. Nota positiva: l'ottima prestazione di un portiere d'esperienza come Tony Costanzo, nuovo acquisto dei "colchoneros", che ha fatto una partita strabiliante. Adesso si può sognare.