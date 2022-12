Calcio a 5: Serie C2. Ogni punto conta: domani l'Atletico Monreale ospite del Merlo C5

Uno scontro ai vertici della classifica. Le due squadre, appaiate a 15 punti ciascuna, si giocano un'importante fetta di stagione. Fischio d'inizio alle ore 15

MONREALE, 9 dicembre - Settimana dopo settimana, la palla comincia ad essere sempre più bollente e ogni punto, conquistato o perduto strada facendo, si appresta ad essere decisivo. D'altronde, in un campionato equilibrato e di livello altissimo, ogni errore può essere pagato nella maniera più grave possibile.

Ne è consapevole l'Atletico Monreale, che ormai viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo un mese di novembre che ha visto gli uomini di mister Macaluso volare sia in classifica, che in Coppa Sicilia. I monrealesi, dopo un'incredibile rincorsa, si trovano finalmente coinvolti nella sfida per un posto nei playoff finali, oltre alla conquista degli ottavi di finale della coppa di categoria.

La classifica, infatti, sorride come non aveva mai fatto in questi ultimi anni alla compagine del presidente Vaglica. Le tre vittorie consecutive hanno portato i "colchoneros" a toccare la zona alta della classifica, raggiungendo a 15 lunghezze il Merlo Calcio a 5, loro prossimo avversario. La squadra di mister Rappa è ormai una certezza della categoria. Sempre dedita alla costruzione di rose competitive, i palermitani non vengono da un periodo di forma ottimale, che li ha fatti momentaneamente uscire dalla zona playoff a causa della differenza reti inferiore a quella dello stesso Atletico.

Mister Macaluso, dal canto suo, può fare affidamento su un gruppo finalmente coeso, che si è posto da tempo come unico obiettivo quello di dare tutto quello che si ha in corpo per raggiungere i playoff finali. L'ottimo innesto di Tony Costanzo, portiere di esperienza già decisivo nella vittoria della settimana precedente contro l'ASD Jato, è solo uno dei diversi ingredienti che stanno componendo questa nuova ricetta del successo biancorossa.

L'appuntamento è fissato per domani 10 dicembre alle ore 15. La partita si svolgerà al PalaOreto di Palermo. La diretta dell'incontro sarà disponibile sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale con telecronaca annessa.