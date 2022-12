Calcio a 5: Serie C2. Altro rinforzo per l’Atletico Monreale: ecco Luigi Perez

Perez, detto “Giginho”, sarà il nuovo jolly a disposizione di mister Macaluso a partire dalla partita di questo sabato contro l’Agrigento Futsal

MONREALE, 15 dicembre - Non si ferma qui la campagna acquisti invernale dell’Atletico Monreale. La società monrealese, in netta ripresa dopo la presa in carico della prima squadra da parte di mister Macaluso, arriva da un ottimo filotto di risultati utili.

Per confermare questo trend anche nella seconda parte di stagione, allora, il presidente Vaglica e il DS Salvo Mineo stanno cercando di chiudere più colpi possibili per costruire una rosa che possa competere attivamente per la promozione in Serie C1. L’ultimo importante acquisto messo a segno da parte della dirigenza dei “colchoneros” è quello di Luigi Perez. Detto “Giginho” per via delle origini latine del suo cognome, Perez, nonostante la giovane età (classe 1998, 24 anni compiuti proprio ieri), può già vantare diverse esperienze nel suo curriculum.

Cresciuto nel Villaurea, maglia con la quale ha anche esordito in Serie C1, ha poi giocato in Serie C2 con l’R.Star e in Serie D con il Palermo Calcio a 5.

Pivot molto tecnico e veloce, sarà utilissimo alla causa grazie alla sua importante duttilità, che consentirà a mister Macaluso la possibilità di poterlo schierare in tutti i ruoli di movimento, ottenendo in cambio un’ottima resa. “Sono molto contento di fare parte di questa società - ha affermato Perez - Sin da subito ho trovato un bel ambiente, accogliente e pieno di positività. Ringrazio la dirigenza, il presidente, il mister e soprattutto i compagni per tutta la fiducia che hanno riposto in me, non vedo l’ora di dare il mio contributo. Forza Atletico!”

Perez, che ha scelto il 21 come numero di maglia, sarà sin da subito convocabile da mister Macaluso per la sfida di sabato 17 dicembre contro l’Agrigento Futsal, ultimo incontro di campionato del 2022 per l’Atletico Monreale.