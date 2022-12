Calcio a 5: Serie C2. Ultima sfida dell'anno per l'Atletico Monreale contro l'Agrigento Futsal per chiudere col botto

Monrealesi a caccia della quinta vittoria consecutiva contro. Fischio d'inizio alle ore 16 al CUS

MONREALE, 16 dicembre - Dopo la quarta, va messa la quinta. Non siamo in macchina, ma quello che sta facendo l'Atletico Monreale può considerarsi un vero e proprio viaggio nei meandri di una Serie C2 più competitiva che mai.

Gli uomini di mister Macaluso hanno recepito alla perfezione gli ordini del loro allenatore, riuscendo a connettere perfettamente la testa alle gambe, sfruttando ogni virgola del loro riesumato talento. Quattro vittorie consecutive (più la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Sicilia C2) hanno rimesso prepotentemente in gioco i monrealesi nella lotta alla promozione alla prossima C1. Non manca nulla a questo Atletico: mentalità, piedi e tanta grinta che hanno permesso ai "colchoneros" di recuperare le situazioni di svantaggio delle ultime sfide nella maniera più spettacolare possibile.

Sia dominando che soffrendo, l'Atletico è tornato "on the road". L'ultimo ostacolo tra le vacanze natalizie e i monrealesi è l'Agrigento Futsal. Gli agrigentini non hanno avuto un ottimo impatto con la categoria: terzultimi a sette punti, cercheranno in tutti i modi di rovinare la festa della squadra del presidente Vaglica. I numeri non sono comunque dalla parte degli ospiti, che fuori dalle mura amiche non hanno mai ottenuto neanche un punto.

Fredde cifre a parte (e sembrerebbe solo questo, visto questo caldissimo dicembre che fa da sfondo alla sfida), si chiude un girone di andata che ha visto un climax nelle prestazioni dell'Atletico. L'unica cosa da fare per chiudere nel migliore dei modi è, come sempre, segnare almeno un gol più degli avversari. L'appuntamento per vedere se l'Atletico ci riuscirà, per la quinta volta consecutiva in campionato, è fissato alle 16 di domani sabato 17 dicembre nei campi del CUS Palermo. Arbitro: Corrado Cosenza della sezione di Palermo.