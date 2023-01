Calcio a 5: Coppa Sicilia Serie C2. Missione Città di Marsala per l’Atletico Monreale

La squadra di mister Macaluso, qualificata agli ottavi di finale, se la vedrà con i lilibetani nella gara d’andata

MONREALE, 13 gennaio - Quasi al termine i preparativi per la sfida di Coppa Sicilia di Serie C2 tra l’Atletico Monreale e il Città di Marsala. La sfida, valida per l’andata degli ottavi di finale, ha già un suo peso specifico rilevante nell’economia della stagione dei monrealesi.

La Coppa è sempre stata un obiettivo aggiuntivo dell’annata, ma fare bene in questa comporterebbe sicuramente ad aumentare il prestigio e la consapevolezza della società, oltre ai diversi premi che possono scaturire da ulteriori eventuali passaggi del turno.

Tra i quarti e l’Atletico però si opporrà in queste due sfide andata e ritorno il Città di Marsala. La squadra trapanese, pari merito con i “colchoneros” in classifica al quarto posto con 22 punti, si è rivelata una delle più ostiche del Girone A. Nonostante ciò, l’ultimo precedente tra le due squadre risale alla sfida di campionato di novembre, dove i monrealesi sono riusciti a passare all’interno delle mura amiche del CUS Palermo per 8-4, dando inizio ad una sequela di ottimi risultati senza sconfitte che perdura ancora adesso.

I marsalesi si sono però contraddistinti anche in quella occasione per la loro qualità della gestione palla e dell’organico in generale. L’Atletico e mister Macaluso dovranno essere perfetti se vorranno strappare la vittoria (e quindi l’ipoteca sul passaggio del turno) sul campo ospite.

La partita si terrà domani a Marsala a partire dalle 15,30. Il fischietto del match sarà iSalvatore Crapanzano della sezione di Agrigento. L’incontro sarà trasmesso in diretta, con tanto di telecronaca, sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.