Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club ne fa 8: adesso si può sognare

Bella vittoria contro l’Atletico Isola per i ragazzi di mister Sorrentino

MONREALE, 21 gennaio – Futsal club Monreale-Atletico Isola C5 8-3. Finisce così la partita dell’11 giornata e ultima del girone di andata del campionato di calcio a 5 Serie D (Girone B).

Vittoria meritatissima e soprattutto fondamentale per gli uomini di mister Sorrentino che finalmente sembrano aver ingranato nel modo giusto. Adesso è quarto posto solitario a 4 punti dalle seconde e terze in classica e a 6 dal primo posto. Dopo le prime tre gare della stagione perse ( alcune anche in modo immeritato) la squadra si è messa a lavorare e adesso si vedono i risultati. Adesso, quindi, si può sognare.

La partita inizia benissimo in 10 minuti e subito 4-0 : apre le marcature bomber Citarda su assist di Trapani (finalmente recuperato al meglio ) che poi sigla il gol del 2-0. Testa e Spinnato in un minuto allungano le distanze. Si rifà sotto l Isola con il gol del 4-1, ma subito Costantino, che finalmente si sblocca, mantiene le giuste lunghezze. Finisce 5-2 il primo tempo. Nel secondo il Futsal Monreale ha un piccolo blackout, gli ospiti segnano il gol del 5-3 ma poi è Dario Tarallo (capitano oggi per il forfait dell’ultimo minuto di Giammona ) che allunga sul 6-3. Di nuovo Costantino e Citarda chiudono il match sull’8-3. Ed è festa all’Archimede, dove il Futsal Club vola sempre più in alto.

Commenta così il vice-allenatore Matteo Favaloro: “Una vittoria importante - racconta – siamo entrati concentrati e con la voglia di portare a casa questa vittoria e così è stato. Stiamo lavorando bene durante la settimana e voglio ringraziare chi da l’anima in campo ma soprattutto chi per infortunio o scelta tecnica resta in tribuna perché dà la carica in più. Questo significa che siamo davvero una bella famiglia”.

Buone notizie anche dall’infermeria: Palazzo e Di Gristina martedì si alleneranno, è tornato ad allenarsi in gruppo il portiere Luca Lo Bello e sembra che stia anche per rientrare dopo tre mesi capitan Tripolini.

Adesso per il Futsal Monreale ci sarà l’impegno sabato prossimo alle 15.30 al campo Archimede contro il Real Ficuzza per la 2^ giornata della Coppa Trinacria. Poi sarà la volta delle sfide alla prime tre della classe (Bisaquino, Atomo, Oratorio Cosma e Damiano) e nel mezzo la terza di Coppa contro il Futsal Altofonte. Insomma, gennaio e febbraio saranno due mesi pieni di impegni importanti per i ragazzi di mister Sorrentino per dare un volto a questa stagione.