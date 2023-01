Calcio a 5: Coppa Trinacria. Il Futsal Club non sfonda il muro Real Ficuzza, finisce 5-5

Qualificazione più difficile, ma la porta è ancora aperta

MONREALE, 28 gennaio – Finisce 5-5 la sfida della 2^ giornata della Coppa Trinacria si Serie D. I ragazzi di mister Sorrentino dovevano rifarsi della sconfitta contro il Nou Camp a Capaci. Al campo Archimede arrivava il Real Ficuzza, squadra che si trova nelle posizioni alte della classifica nel girone A del campionato.

Subito gli ospiti in vantaggio, poi la pareggia Rosario Tarallo , ancora gli ospiti, per poi vedere il pareggio del rientrante Di Gristina. Quindi arriva il sorpasso di Costantino , seguito dal pareggio degli ospiti. Il Futsal Monreale spinge molto ma è sfortunato e il portiere avversario para di tutto, e allo scadere del primo tempo subisce il 4-3 degli ospiti.

Inizia il secondo tempo e i ragazzi spingono, ma non riescono a segnare e allora allungano gli ospiti sul 5-3. Il Futsal Club non accusa il colpa anzi passa al contrattacco, Sorrentino mette il 5° di movimento e prima Rosario Tarallo e poi Dario Spinnato portano il risultato sul 5-5. Le emozioni però non sono finite: prima dello scadere, su un fallo non fischiato che avrebbe dato il tiro libero ai ragazzi di Sorrentino, ripartenza avversaria che sbagliano il gol, ma sarebbe stata una beffa. Al fischio finale all’Archimede tanta amarezza per la mancata conquista dei tre punti, ma il Futsal Club Monreale ha dimostrato tanta grinta , cuore e un gioco che cresce ogni giorno sempre di più.

Adesso è ancora aperto il discorso qualificazione ai quarti di finale, ma si deve vincere l’8 febbraio in casa contro il Futsal Altofonte e sperare che il Real Ficuzza batta il Nou Camp Capaci. Occorrerà quindi un pizzico di fortuna e soprattutto metterci del proprio, vincendo in casa.

“È tutto nelle nostre mani – racconta a fine partita il direttore sportivo Alessio Tarallo – dobbiamo giocare e mettere il cuore e sono sicuro che passeremo il turno. Oggi ho visto una squadra sempre viva. Anche andando sotto abbiamo messo cuore e testa e recuperato la partita e potevamo anche vincerla. I ragazzi stanno dimostrando il loro vero valore”. Adesso il prossimo appuntamento è sabato 4 febbraio alle ore 15.30 al campo Archimede per la 12^ giornata del campionato contro il Bisacquino.