Calcio a 5: Serie C2. Vietato fermarsi adesso: l’Atletico Monreale ospite dell’Akragas Futsal

Sono già dodici i risultati utili consecutivi per la squadra di mister Macaluso

MONREALE, 17 febbraio - Si vive per le grandi sfide: è il punto più vivido dell’agonismo puro. Per l’Atletico Monreale, ormai da 12 incontri, l’atteggiamento messo in campo è sempre stato quello delle grandi occasioni, con la squadra di mister Macaluso che ha spesso raggiunto picchi di inaudita unione di tattica e tecnica che riescono a vedersi solo in categorie superiori ad una Serie C2 che, quest’anno, è equilibrata come non mai.

Se l’irraggiungibile Bonifato Alcamo Futsal non sembra più così irraggiungibile, trovandosi a sole sei lunghezze di distanza, il secondo posto in classifica, occupato dai sorprendenti uomini dell’Akragas Futsal, dista quattro punti. Lo scontro diretto tra gli agrigentini e i “colchoneros” di Monreale, in programma domani alle 16:30 allo SportVillage di Agrigento, è già ricolmo di significati pronti a esplodere al fischio finale di quella che si profila essere un importante spartiacque della stagione di entrambe le squadre.

Sarà il solito Atletico Monreale carico a molla come una bomba a mano pronta ad esplodere, ma l’avversario è più che temibile. All’andata i monrealesi hanno sottovalutato fin troppo le abilità e l’ottima organizzazione degli agrigentini, che da corsari si sono portati via i tre punti dallo scontro del CUS Palermo, terminato 6-2 per loro.

Non ci sarà Roberto Lanza causa squalifica ma, al netto delle defezioni obbligate, l’Atletico può permettersi di andare a giocarsi la partita e le possibilità rimaste per la promozione diretta in campionato. Nulla gli sarà regalato, vedendo anche l’ottimo momento di forma dell’Akragas: le otto vittorie di fila in campionato, oltre alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Sicilia (dove probabilmente, per un discorso meramente logistico, affronteranno di nuovo l’Atletico), sono un biglietto da visita importante per una delle formazioni più quotate a guadagnarsi l’alloro finale.

Non ci resta che seguire la sfida, che andrà in scena alle 16:30 allo SportVillage di Agrigento, tra seconda e terza della classe, in quello che sembra a tutti gli effetti il match di cartello della 16a giornata del Girone A della Serie C2 siciliana. Il fischietto della sfida sarà Salvatore Di Bono della sezione di Trapani.

L’incontro sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina facebook dell’Atletico Monreale.