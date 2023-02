Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico ospita la capolista: domani è sfida al Bonifato Alcamo Futsal

Dopo l’ottimo pareggio in casa dell’Akragas, un’altra impresa attende gli uomini di mister Macaluso. Fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 24 febbraio - L’Atletico Monreale continua il suo viaggio verso i playoff promozione, o forse anche qualcosa di più. Un viaggio finora condotto con qualche turbolenza iniziale ma, soprattutto grazie alla cura Macaluso in panchina, con tanta grinta e tanti ottimi risultati poco dopo.

Una stagione a due facce, che nelle ultime settimane avrebbe potuto cambiare i propri connotati visti gli impegni di altissimo livello che attendevano la squadra del presidente Vaglica. I “colchoneros”, però, si sono fatti trovare pronti, continuando a macinare risultati utili.

Sono tredici attualmente le partite consecutive senza sconfitte per l’Atletico: l’ultima è arrivata proprio contro il Bonifato Alcamo Futsal nel loro palazzetto. Una sconfitta che, soprattutto per il gioco propositivo che i monrealesi avevano avuto nella prima parte di gara, aveva fatto ben sperare, ma aveva anche lasciato diversi strascichi in quanto la stagione stava scappando via dalle mani dei giocatori dell’Atletico, invischiati in un tornado di brutte prestazioni e black-out preoccupanti durante le partite.

Un girone dopo tutto è cambiato: l’Atletico Monreale è una squadra diversa, e il Bonifato Alcamo Futsal non ha più quella verve da schiacciasassi di inizio campionato: il secondo posto dista solo quattro punti, e potevano essere di meno se Mariolo non avesse segnato il gol del pareggio negli ultimi secondi della sfida di settimana scorsa tra l’Atletico e l’Akragas. Nonostante ciò, gli alcamesi rimangono la squadra da battere per chiunque, oltre che essere l’obiettivo a cui sia mister Macaluso sia tutto il resto della squadra punta.

Oltre agli infortunati, anche Tony Costanzo e Roberto Grimaudo, grandi protagonisti delle ultime sfide, saranno ai box per la sfida contro la capolista, a causa dell’espulsione rimediata nel concitato e confuso finale della sfida precedente contro l’Akragas. Ma l’Atletico non alzerà bandiera bianca in maniera prematura, cercando di lottare su ogni pallone per strappare almeno un punto, o qualcosa di più, ai primi in classifica.

La partita è prevista per le ore 16 di domani 25 febbraio al CUS Palermo. L’incontro sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina facebook dell’Atletico Monreale. L’arbitro della partita sarà Nicola Savì della sezione di Palermo.