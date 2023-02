Calcio a 5: Serie C2. Il pareggio sta stretto, ma che Atletico! 3-3 contro la capolista Bonifato Alcamo Futsal

Un gol di Macaluso e la doppietta di Lanza stavano per mandare in paradiso gli uomini di Macaluso, riportati sulla terra da un gol di Milazzo allo scadere

PALERMO, 25 febbraio – Se c’è qualche rimpianto, significa che l’Atletico ha diversi motivi di vanto. Una partita gestita alla perfezione dagli uomini di mister Macaluso, riacciuffati solo nel finale dopo esser riusciti a rimontare una partita che si era fatta fisica e complicata.

Il Bonifato Alcamo Futsal, d’altronde, è la squadra che sta guidando il campionato. Distante otto lunghezze dai monrealesi, l’unico obiettivo odierno dell’Atletico era quello di vincere. E, per poco, non riuscivano a beffare la capolista. La squadra del presidente Vaglica è pimpante e sin da subito fa intravedere le immense qualità dei suoi effettivi. Ed è forse l’uomo più scontato a sbloccare l’incontro, colui che riesce a rendere facili anche le conclusioni più complesse.

Roberto Macaluso trova il gol al 7’ minuto di gioco, sfruttando un ottimo cross di Mariolo. L’Atletico continua a schiacciare l’Alcamo, ma i neroverdi fanno capolino e riescono a riemergere nella seconda parte di primo tempo, trovando il gol al 22’ con Butera, che batte Curcio con un tiro di piatto sinistro preciso. Da un errore di Lanza, poi, al 32’, arriva la rete di Cangelosi: il pivot alcamese ha preso in carico un pallone ceduto da Di Gaetano, che l’aveva ottimamente sottratto dai piedi del numero 27 monrealese. Cangelosi deve solo scaricare in porta il tiro per celebrare il più classico dei gol di rapina.

È proprio Lanza che si mette la squadra sulle spalle nel secondo tempo, cancellando in breve tempo il suo errore sullo scadere della prima frazione. Prima con un tiro pregevole scoccato dalla lunga distanza che ha battuto un quasi perfetto sino a quel momento Orlando al 15’ della ripresa, poi con un pallone insidioso scagliato dalla bandierina, che è capitombolato sulle gambe del portiere alcamese, che ha inconsciamente segnato la rete del 3-2 per i padroni di casa al 28’.

Sembrava fatta, ed invece arriva la beffa finale per i monrealesi: su un filtrante ingegnoso capitan Milazzo si fa trovare pronto a ribattere in rete quello che sarà il gol che inchioderà l’incontro sul punteggio di 3-3. Un Atletico stoico, con tanti infortunati e diversi squalificati e con Lanza e Macaluso a mezzo servizio alle prese con dei problemi fisici, riesce comunque a conquistare un punto contro la capolista. Contro il Marsala, settimana prossima, servirà un’altra importante prestazione, nonostante le squalifiche di Lanza e Macaluso, che possa consentire a mister Natale Macaluso e ai suoi uomini di essere sicuri di un piazzamento play-off e di sperare, ancora, al primo posto in classifica.