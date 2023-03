Domani Monreale C5-Messina Futsal: biancazzurri alla ricerca del tris

Dopo la lunga pausa, il Monreale torna in campo per allungare la striscia di vittorie contro i peloritani

MONREALE, 3 marzo – Due settimane di pausa, adesso è il momento di ritornare in campo. Per il Monreale calcio a 5 riprende la corsa in campionato, sospesa dopo due vittorie consecutive, che ne hanno rilanciato il cammino.

L'appuntamento è fissato per domani (ore 17), quando al palazzetto dello Sport di Piana degli Albanesi arriverà il forte Messina Futsal, una delle squadre che compongono la nobiltà della classifica, per il match valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie B (Girone H).

I peloritani, vincitori all'andata per 4-2,occupano il terzo posto della graduatoria a quota 31 punti, in coabitazione con il Lamezia Soccer a sole quattro lunghezze dal Mascalucia ed a cinque dalla capolista Città di Palermo. Logico pensare, quindi, come la compagine messinese sia squadra solida, che vuole mantenere il passo promozione/playoff. A Piana, quindi, verrà una squadra determinata, che vorrà rendere difficile la vita al Monreale.

Al tempo stesso, però, i peloritani troveranno una formazione biancazzurra galvanizzata dai due risultati vincenti degli ultimi match, ottenuti contro le calabresi Acri e Mirto, che punta ad inanellare un filotto che lo allontanerebbe ulteriormente dalle zone basse della classifica, mettendolo al riparo da possibili brutte sorprese.

Mister la Bianca ha fatto sostenere ai suoi proficue sedute di allenamento e con l'assenza di squalifiche e l'infermeria fortunatamente vuota, potrà disporre del miglior Monreale possibile di questa scorcio di stagione.

Il match, anche domani, sarà trasmesso in telecronaca diretta stremaing sulla pagina facebook di Monreale News, a partire dalle 17.

Fischieranno Carlo Girone della sezione di Taranto e Salvatore Freccia di quella di Catanzaro. Cronometrista Antonino Schifano della sezione di Trapani.