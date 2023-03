Calcio a 5: Serie C2. Troppo Marsala per questo Atletico incerottato: finisce 5-2

Finisce l'imbattibilità di mister Macaluso dopo 14 partite: la doppietta di Marco Gentile non evita la sconfitta

MARSALA, 4 marzo - Fa male, ma c'è la sensazione che più di così era impossibile. L'Atletico Monreale, dopo 14 partite, cede il passo all'avversario: a goderne il Città di Marsala, che liquida i monrealesi con un 5-2.

La squadra di mister Macaluso è una versione incerottata e ristretta della locomotiva che ha macinato risultati e vittorie negli ultimi mesi. Fuori i tre Roberto, ovvero Lanza, Macaluso e Grimaudo (chi per squalifica, chi per infortunio), la possibilità di scelta dell'allenatore "colchoneros" si è limitata ai fedelissimi disponibili e a qualche under di belle speranze. La difficoltà della partita, però, era troppo elevata, e l'Atletico non ha potuto fare altro che uscire dal campo del Centro Sportivo Dribbling a mani vuote.

Il primo tempo è a totale trazione marsalese, con il Città di Marsala che va subito in doppio vantaggio con il suo numero 27 Pellegrino. Il laterale prima ringrazia Mariolo al 3' minuto, sottraendogli palla e colpendo Costanzo. Al 6' raddoppia, bucando il portiere avversario dopo che, comunque, il numero 1 dell'Atletico aveva provato in tutti i modi a chiudere lo specchio della sua porta, arrendendosi solo dopo un secondo tiro del marsalese.

Il Marsala dà l'impressione di poter segnare qualche altra rete, ma Tony Costanzo dice no quando e come può. L'Atletico riemerge la testa dopo venti minuti di apnea sul finire di primo tempo: Anitra viene atterrato in area al 21', ma Gentile dal dischetto viene ipnotizzato dal portiere avversario Scarpitta. Il numero 3 dell'Atletico si farà perdonare sul finale di tempo, quando nel 1' di recupero trova la rete del 2-1 sfruttando una imprecisione dell'estremo difensore avversario.

L'Atletico rientra in campo nella ripresa pimpante, graffiando subito gli avversari. Al 3' della ripresa, dopo un'azione che è sembrata stata controllata con un controller della PlayStation, Gentile insacca in rete un cioccolatino servitogli da Lo Giudice. È 2-2, ma l'Atletico ha tirato troppo la corda. La mancata possibilità di fare cambi che potessero fare la differenza in campo ha inciso sugli uomini di Macaluso, che scorati e sempre più stanchi hanno subito il 3-2 da Lo Presti al 12' della ripresa. Il Marsala dopo gioca sul velluto, i monrealesi escono dalla partita.

Pellegrino completa la sua personale tripletta al 22' dopo un'altra bellissima azione da parte dei padroni di casa, mentre al 30' Sammartano firma i tre punti del Marsala tirando dalla propria metà campo, sfruttando la porta lasciata sguarnita da Costanzo che ha provato a immedesimarsi in un atipico quinto d'attacco.

L'arbitro Crapanzano fischia la fine: è 5-2 per il Città di Marsala. Vittoria che sa di rivincita per la squadra marsalese, finora sempre battuta in stagione dall'Atletico. Ai monrealesi non resta che leccarsi le ferite, consci che il potenziale della squadra (una volta al completo) è tutt'altro. Il prossimo impegno della banda Macaluso sarà allo SportVillage di Agrigento, nella sfida valida per i quarti d'andata di Coppa Sicilia contro l'Akragas Futsal. Un ottimo modo per ricaricare subito le pile e la grinta di un gruppo che, nonostante le ultime sfortunate uscite, rimane più unito che mai e pronto per il rush finale della stagione.