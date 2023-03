Calcio a 5: Coppa Sicilia. Atletico Monreale atteso dall’Akragas Futsal: in palio c'è la Final Four

La sfida tra le due società sarà l’andata di un doppio scontro che eleggerà una delle quattro partecipanti

MONREALE, 10 marzo - L’aria si fa elettrica e la tensione si taglia con un coltello. Mai in tutta la sua giovane storia, l’Atletico Monreale era riuscito ad arrivare così in là nella Coppa di categoria. Lo spazio per l’impresa di qualificarsi alle Final Four di Coppa Sicilia se lo deve ritagliare sul campo, sia all’andata che al ritorno, contro l’Akragas Futsal.

La squadra agrigentina, nobile decaduta del futsal siciliano, attualmente si trova al terzo posto in campionato: nelle ultime tre partite ha raccolto solo due punti, dopo una marcia trionfale che quasi stava creando in loro il pensiero di riacciuffare la capolista Bonifato Alcamo. Uno dei due pareggi raccolti in questo filotto di sfide negative gliel’ha inflitto l’Atletico Monreale, riuscito a trovare il gol del pareggio all’ultimo grazie alla rete di Mariolo.

Da quel gol e da quei ultimi minuti deve ripartire mister Macaluso, conscio della forza dei suoi e del suo organico, soprattutto quando al completo. L’ultimo scivolone di Marsala, giustificato dalla distinta martoriata da infortuni e squalifiche, non deve essere una scoria presente nelle menti dei monrealesi, pronti subito a rivendicare le loro qualità in questo importante match di coppa.

Una vittoria in terra agrigentina permetterebbe all’Atletico di ipotecare il passaggio del turno, in attesa del ritorno del 29 aprile al CUS Palermo, quando ormai il campionato sarà concluso e l’Atletico potrà concentrarsi solo sulla coppa ed un eventuale post-season ai play-off. La vincente dell’accoppiata si sfiderà con le vincenti degli altri tre quarti di finale: Acireale-Kalat Project, Kamarina-Ferla e Librizzi-Vigor Itala.

Concentrandoci sulla partita d’andata, si terrà domani 11 marzo allo SportVillage di Agrigento. Il fischio d’inizio è previsto per le 16. L’arbitro della partita sarà Antonio Schifano della sezione di Trapani. Sarà possibile seguire la diretta dell’incontro sulla pagina facebook ufficiale dell’Atletico Monreale.