Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale raggiunto nel recupero: finisce 4-4

Partita dalle mille emozioni. Bella prova degli uomini di Sorrentino

MONREALE, 12 marzo – Finisce 4-4 la partita valevole per 16^giornata del campionato di serie D di calcio a 5 (Girone B) tra Valle Jato-Futsal Club Monreale.

Giornata ventosa, con partita giocata sotto un sole primaverile. I ragazzi di mister Sorrentino partono subito in vantaggio con una grande punizione di bomber Costantino. La partita diventa subito accesa nel giro di pochi minuti con il Futsal Club che concede il 5° fallo. Nonostante questo, però, il primo tempo finisce 1-0 per i ragazzi di Sorrentino. Nel secondo tempo spingono i padroni di casa che trovano il pareggio.

Subito dopo capitan Dario Tarallo riporta in vantaggio il Futsal club. Quindi arriva un piccolo blackout e al 10’ è già 5°fallo per i padroni di casa che prima segnano il 2-2 e poi si portano in vantaggio sul 3-2. Gli ospiti, però, non si arrendono e Pietro Costantino sigla il pareggio su una punizione battuta con grande ingegno da Rosario Tarallo. Prima dei minuti di recupero è di nuovo Dario Tarallo che segna il gol del 4-3 che significa momentaneo sorpasso. Sembra arrivare la vittoria ma a 20 secondi dalla fine i padroni di casa riescono a pareggiare.