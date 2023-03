Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico ospita il San Gregorio Papa per continuare a sperare

Nonostante la posizione deficitaria dei palermitani, è vietato sottovalutare l’impegno: perdere punti potrebbe costare i play-off

MONREALE, 17 marzo - Comincia il rush finale per l’Atletico Monreale, che sarà impegnato nelle prossime settimane nelle ultime quattro partite di campionato più il ritorno dei quarti di finale di Coppa Sicilia, nel quale dovrà pensare a difendere il triplo vantaggio ottenuto nella vittoria esterna per 5-2 contro l’Akragas Futsal.

Strada in discesa per gli uomini di mister Macaluso, che adesso dovrà affrontare squadre posizionate peggio del suo Atletico. San Gregorio Papa, Jato, Merlo e Agrigento Futsal sono formazioni alla portata dei monrealesi, ma l’obiettivo è quello di non sottovalutare nessuno e fare punteggio pieno in queste ultime quattro giornate. Condizione sufficiente e necessaria per il raggiungimento dei play-off sarà quella di rimanere entro il gap di 10 punti dalla seconda in classifica, ovvero il Sant’Isidoro Bagheria che attualmente ha in cascina 40 punti contro i 33 dell’Atletico.

Partendo dalla partita di domani contro il San Gregorio, i “colchoneros” dovranno mettere in campo la grinta e la concentrazione messa in mostra durante la sfida dello SportVillage di settimana scorsa contro l’Akragas. La formazione avversaria è sicuramente modesta rispetto alle ultime affrontate dall’Atletico, ma guai a sottovalutare l’estro di giocatori come Michele Chiappara, grande ex dell’incontro. Servirà partire bene e congelare il risultato sin dalle prime battute, in modo tale da non dare ai palermitani la speranza di potersi in qualche modo ribellarsi al pronostico della vigilia. Una sconfitta per loro sancirebbe probabilmente la condanna dell’ultimo posto in campionato, al termine di una stagione sfortunata.

L’incontro si terrà al CUS Palermo ed il fischio d’inizio è previsto per le ore 16. L’arbitro della partita è Marcello Meli della sezione di Palermo. La diretta dell’incontro sarà visibile sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.