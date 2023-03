Calcio a 5: Serie C2. L'Atletico vince in scioltezza: contro il San Gregorio finisce 13-1

Dominio assoluto dei monrealesi che si portano a casa tre punti importanti in chiave play-off

PALERMO, 18 marzo - Tre punti e tanti complimenti, oltre che tanti gol. L'Atletico batte anche il San Gregorio Papa, sempre più vicino alla retrocessione. I monrealesi, dall'altra parte della classifica, guardano con interesse la zona playoff, anche se ormai l'unica padrona del suo destino è la squadra di Macaluso stessa.

Basterà vincere le partite rimanenti per essere certi dei play-off: dopo sarà solo un mix tra agonismo, tensione e voglia di giocarsi tutte la carte a disposizione per ottenere la promozione.

Della partita di oggi c'è davvero poco da analizzare: il San Gregorio Papa ci ha creduto fino a quando è riuscito a contenere e a reggere l'offensiva dell'Atletico, partito meglio con un uno-due di Macaluso nei primi quattro minuti. Dopo 40 secondi dal fischio d'inizio i monrealesi sono già avanti, con il gol del loro capocannoniere, che ha chiuso alla perfezione un triangolo con Grimaudo. Al 4' sempre Macaluso trova il raddoppio, spingendo in rete un pallone donatogli da Curcio con un buon rilancio con le mani.

Curcio si renderà protagonista nei successivi dieci minuti, dove il San Gregorio comincia a spingere e a dimostrare all'Atletico di essere ancora vivo, spaventando i monrealesi con il gol di Angioli al 12'. Il portiere dei padroni di casa si esibirà in parate straordinarie che terranno in vantaggio i suoi, che poi dilagheranno di lì a poco.

Nei minuti di recupero del primo tempo l'Atletico ne fa addirittura tre: Macaluso al 30' fa 3-1 su contropiede sempre su assist di Curcio, poi è il turno di Anitra che fa in pochi minuti sia 4-1 che 5-1. Il secondo tempo inizia sempre allo stesso modo, con il talentino dell'Atletico che con la sua velocità è stata la carta per piegare definitivamente gli avversari. Al 3' è quindi tris anche per lui: su un tiro di Grimaudo, stoppa prima che il pallone entri in rete e segna il 6-1. Tripletta per festeggiare la convocazione nella Rappresentativa Under 19 Siciliana al Torneo delle Regioni che si svolgerà fra due settimane in Veneto. Uno dei tanti traguardi della juniores dell'Atletico Monreale, che è attualmente ai play-off del campionato regionale di categoria e punta al colpo grosso potendo contare su talenti come capitan Lupo (già nel giro della prima squadra da tempo ma attualmente infortunato), Di Liberto, Sammarco e Mercurio.

Il 7-1 lo segnerà con uno scavino al 7' Grimaudo, l'8-1 invece sarà segnato da Lanza qualche secondo dopo. 9-1 siglato da Macaluso, che si ripeterà nei minuti finali per altre due volte. Degna di nota anche la rete del 10-1, segnata da Salvo Mercurio con un gioco di gambe eccezionale. Prima rete in prima squadra per il giovane numero 4, cresciuto molto da centrale. 11-1 segnato da Lanza, 12-1 e 13-1 da Macaluso.

Partita senza storia quella di oggi al CUS Palermo, dove lo strapotere Atletico ha avuto la meglio su un modesto San Gregorio Papa. La prossima settimana i monrealesi saranno attesi dall'ASD Jato a San Giuseppe per la terzultima gara dell'anno. Saranno tre finali per l'Atletico, epr confermare il posto, meritato, ai play-off di un campionato di Serie C2 più vivo che mai.