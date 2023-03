Calcio a 5: Serie C2. Non c’è due senza tre: l’Atletico cerca il terzo successo stagionale contro lo Jato per continuare la striscia positiva

Vietato sbagliare: l’obiettivo dei monrealesi è quello di rimanere nel gap di 10 punti con la seconda classificata per la conquista dei play-off

MONREALE, 24 marzo - Prima della sosta pasquale, il campionato di Serie C2 si concede un ultimo importante fine settimana, che vedrà le 12 squadre del Girone A scontrarsi per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

L’Atletico Monreale non è escluso da questo ragionamento, in quanto la qualificazione ai play-off non è sicura come la posizione di classifica farebbe credere. Ormai irraggiungibile per il Merlo, la squadra di mister Macaluso deve cercare di rientrare all’interno del gap di 10 punti con la seconda, che attualmente è il Sant’Isidoro Bagheria, che ha conquistato 43 punti. L’Atletico attualmente è a 36 punti, sette in meno dei biancorossi: il continuare a vincere è l’unica certezza per mantenersi all’interno della zona play-off.

Un Atletico, quindi, padrone del suo destino, che però deve fare di tutto per mantenere alta la tensione e completare la stagione come meglio può e sa fare. L’avversario di domani è una delle formazioni più rognose della categoria: l’ASD Jato, che sente la sfida contro i “colchoneros” quasi come un derby. L’Atletico ha già vinto sul terreno degli jatini, il Fiorella Villanova, per 4-6 in una pirotecnica partita dei gironi di Coppa Sicilia. Successo poi bissato in campionato di misura per 4-3.

Non c’è due senza tre, dice il proverbio: eppure i blu di San Giuseppe non sono quelli di inizio campionato, dopo una profonda rivoluzione che ha visto tanti under prendere la ribalta all’interno delle gerarchie della squadra. Una gatta da pelare importante per l’Atletico, che dovrà in ogni caso uscire dal campo comunale jatino con tre punti per continuare a coltivare il sogno promozione passando per i play-off.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15. Il campo di gioco sarà il Comunale Fiorella Villanova di San Giuseppe Jato. L’arbitro della partita sarà Nicola Savì della sezione di Palermo. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.