Calcio a 5: Serie C2. All’Atletico Monreale basta un punto per il traguardo play-off

All’andata l’Atletico vinse in rimonta grazie al gol di Mariolo. Calcio d'inizio alle 16

MONREALE, 14 aprile - Mancano solo due giornate al termine del campionato di Serie C2 di Calcio a 5. L’Atletico Monreale, forte di una quinta posizione in classifica ben salda, sarebbe già tecnicamente incluso nella lotteria degli spareggi promozione: per essere certo della partecipazione, però, deve rientrare in un distacco di 10 punti dalla seconda.

Complici i diversi scontri diretti tra le squadre di testa e i soli sei punti a disposizione nelle due giornate rimanenti, ai monrealesi basta solamente un pareggio domani contro il Merlo.

La squadra palermitana è attualmente sesta in classifica, ma la stagione è stata altamente sotto le aspettative. Diversi passi falsi (come quello dell’ultima giornata contro il modesto Sicilia Futsal, terminato a favore dei trapanesi per 2-7) hanno corrotto la stagione della squadra del presidente Merlo, chiamato adesso a ricostruire l’organico in vista della prossima. D’altro canto, un Atletico pienamente in forma in vista del rush finale della stagione non vuole lasciare nulla al caso, cercando di ottenere i punti necessari per poter ottenere la qualificazione ai play-off.

All’andata, ad avere la meglio è stata la squadra di mister Macaluso, vincente in rimonta nel recupero grazie alla rete di Mariolo. 11 giornate dopo, la situazione è ben diversa: un Merlo che non ha nulla da chiedere alla classifica giocherà per l’orgoglio di figurare bene contro una diretta concorrente e una società amica. L’Atletico, però, darà tutto, anche per far vincere lo scettro di capocannoniere a Roberto Macaluso, attualmente primo a 31 reti segnate in stagione.

La sfida del CUS Palermo è prevista per le ore 16 di domani sabato 14 aprile. A dirigere l’incontro sarà Fabrizio Di Grigoli della sezione di Agrigento. L’incontro sarà trasmesso in diretta facebook sulla pagina ufficiale dell’Atletico Monreale.