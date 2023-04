Calcio a 5: Serie C2. L'Atletico batte il Merlo: è festa play-off

Domani, frattanto, ultima di campionato ad Agrigento

MONREALE, 21 aprile - Il fiato in corpo scarseggia dopo una gara del genere, ma non è mai troppo poco per urlare una gioia che era rimasta strozzata in gola per ben cinque giorni.

Dopo tante fatiche, l’Atletico Monreale centra per la prima volta il traguardo dei play-off in Serie C2, candidandosi in maniera molto seria alla promozione negli spareggi che vedono qualificate anche Marsala, Bonifato Alcamo e Akragas. La certezza è arrivata ieri, nel recupero della sfida della 21ª giornata contro il Merlo Calcio a 5. L’incontro, ripreso nella serata di ieri dopo il triplice fischio improvviso avvenuto al 22’ della sfida di sabato scorso, è andato come previsto. Il risultato era già ampio di per sé: dopo quasi un tempo di gioco, infatti, l’Atletico era già avanti di 5 gol, fissando il punteggio sul 6-1.

Alla doppietta di Lanza ed ai gol di Lo Giudice, Salamone, Anitra e Macaluso, sono state aggiunte altre nove reti. Il primo tempo è terminato col punteggio di 8-2, grazie alla seconda rete dell’incontro di Salamone e al sinistro nuovamente graffiante di Lo Giudice, che ha messo a tacere le speranze di ipotetica rimonta della formazione ospite, che aveva accorciato le enormi distanze con capitan Aliotta.

Il secondo tempo è stato un dominio “colchoneros”, oltre che un ottimo allenamento per le prossime partite, che avranno il pallone sempre più bollente. Il risultato finale lascia poco spazio alle interpretazioni: il 15-2 potrebbe essere stato troppo severo per il Merlo, reo comunque di aver lasciato libero sfogo ad una squadra in cerca di conferme e reti. Ulteriori realizzazioni per Lo Giudice, Lanza (per due volte) e Macaluso (anche lui due volte), mentre c’è pure spazio per la gioia del gol per Mariolo e Grimaudo. Spazio in campo anche per il giovane Sammarco, autore di un ottimo assist per il finale 15-2 di Lanza.

Al fischio finale dell’arbitro Suriano, chiamato a sostituire il signor Di Grigoli (che si è completamente rimesso dopo lo spavento di sabato), i monrealesi urlano di gioia: adesso è ufficiale, si vola ai play-off. Per scoprire quale sarà la squadra avversaria, mister Macaluso e compagnia dovranno prima disputare l’ultima partita del campionato, domani alle ore 15, contro l’Agrigento Futsal. La squadra agrigentina ha svolto un campionato da metà classifica, ma ha spesso fermato le grandi squadre. Etichetta da “ammazza-big” che ha sperimentato sulla propria pelle anche l’Atletico, fermato all’andata sul pareggio proprio dagli agrigentini, in un pirotecnico 5-5.

La sfida, che chiuderà il campionato di entrambe, si svolgerà, come detto prima, alle ore 15 di domani sabato 22 aprile. Il teatro dell’incontro sarà l’avveniristico PalaMoncada di Porto Empedocle. La diretta della partita sarà trasmessa sulla pagina ufficiale Facebook dell’Atletico Monreale. A dirigere la contesa sarà il signor Antonio Spagnolo della sezione di Trapani.