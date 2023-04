Calcio a 5: Coppa Sicilia. Atletico ad un passo dalla Final Four; di mezzo c'è solo l'Akragas

Dopo il 5-2 dell’andata, gli uomini di Macaluso hanno a disposizione un grande vantaggio da mantenere per accedere alle semifinali

MONREALE, 28 aprile - La stagione che sta portando avanti l’Atletico Monreale è sicuramente una tra le più luminose e interessanti vissute dalla società del presidente Vaglica, protagonista sia in campionato che in coppa.

La Final Four della Coppa Sicilia è sempre stato un traguardo lontano ed impossibile ma, contro ad ogni pronostico, d’incanto l’annata “colchoneros” si è illuminata e adesso il prossimo mese sarà quello più infuocato, in quanto prevede all’interno dei suoi sabati tanti impegni fondamentali e focali per il campionato dei monrealesi.

Concentrandosi sulla partita di domani, dobbiamo ricordare che l’Atletico Monreale godrà di un vantaggio di tre reti, in seguito alla convincente vittoria per 2-5 allo SportVillage di Agrigento contro l’Akragas Futsal. La squadra biancoazzurra, però, non è assolutamente da sottovalutare: terminando quinta in campionato ha conquistato di diritto l’approdo agli spareggi promozione, che giocherà giorno 6 maggio contro il Città di Marsala. L’Atletico è posizionato dall’altra parte del tabellone, essendo impegnato sempre nella stessa data contro il Bonifato Alcamo Futsal nell’altra semifinale play-off.

All’andata i “colchoneros” hanno schiantato gli avversari agrigentini per 5-2, grazie alla doppietta di Macaluso e le reti di Gentile, Salamone e del portiere Tony Costanzo. Nel calcetto tre reti non sono un ostacolo insormontabile, è dunque necessario per l’Atletico rimanere concentrato ed in partita, cercando di evitare cali di tensione che potrebbero riportare gli avversari in partita.

La partita si giocherà nei campi del CUS Palermo, casa stagionale dell’Atletico. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16 ed il direttore di gara dell’incontro sarà il signor Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta. La diretta di questo scontro decisivo per la stagione della banda di mister Macaluso sarà trasmessa sulla pagina ufficiale dell’Atletico Monreale.