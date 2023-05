Calcio a 5: Serie C2. Domani contro l’Alcamo per l’Atletico sarà match da dentro o fuori

E’ la partita della semifinale play-off: i monrealesi hanno a disposizione solo la vittoria per il passaggio del turno. Fischio d’inizio alle ore 15

MONREALE, 5 maggio - La bellezza nel calcio sta anche nel suo essere potenzialmente spietato contro chi lo ama. Paradossale pensare che, dopo un anno pieno di alti e di bassi, possa una partita singola essere decisiva per un’intera stagione.

L’abbiamo detto più volte nel corso dell’annata che l’Atletico si stava apprestando ad una di quelle sfide spartiacque, ma questa volta non c’è più alcun elemento divisore: o si passa o si torna a casa.

Da casa l’Atletico domani partirà in prima mattinata, per farsi trovare qualche oretta prima delle 15 al PalaGrimaudo di Alcamo, dove sarà disputata la semifinale play-off del Girone A di Serie C2. Gli avversari dei “colchoneros” monrealesi saranno i neroverdi del Bonifato Alcamo Futsal. Gli alcamesi vivono una fase calante della loro forma, sia fisica che mentale: è come se la squadra trapanese avesse vissuto qualche momento di black-out dopo il sorpasso in classifica ad opera del Sant’Isidoro Bagheria, dopo un campionato dominato per quasi 20 giornate.

Qualche passo falso nelle ultime sfide ha fatto sì che gli alcamesi si dovessero accontentare, alla fine dei giochi, della terza posizione in classifica, la quale concede ai neroverdi la possibilità di giocare in casa la semifinale play-off contro la quarta classificata, ovvero l’Atletico Monreale. Favore di campo che va ad aggiungersi a quello del vantaggio anche nei risultati utili per il Bonifato: in caso di pareggio, infatti, sarebbero i padroni di casa a passare il turno, lasciando l’Atletico con un pugno di mosche.

L’obiettivo degli uomini di mister Macaluso è quindi quello di ribadire di essere la squadra più forte delle quattro rimaste a contendersi il passaggio in Serie C1: dall’altra parte del tabellone, infatti, sempre domani (ma alle ore 16) si giocherà Città di Marsala-Akragas, che decreterà l’altra finalista di questi spareggi promozione. L’Atletico sarà in trasferta, ma l’affetto che il pubblico monrealese riserverà loro, da casa o in diretta, cercherà di dar loro man forte, in modo tale da poter portare a termine una vera e propria impresa sportiva.

L’appuntamento è quindi fissato alle ore 15 di domani sabato 6 maggio. Dal PalaGrimaudo di Alcamo, andrà in scena una di quelle sfide per le quali ogni racconto ulteriore potrebbe risultare superfluo. La diretta dell’incontro sarà visibile sul profilo facebook dell’Atletico Monreale. Piccola novità sul fronte arbitri: in maniera eccezionale, le sfide di play-off vedranno due direttori di gara dirigere l’incontro, come se fosse già un match di Serie C1. Per una delle quattro squadre sarà un antipasto di quello che sarà la prossima stagione, per le altre un mero assaggio di quanto di buono poteva gustarsi. I due fischietti saranno il signor Francesco Campione della sezione di Enna e il signor Salvatore Crapanzano della sezione di Agrigento.