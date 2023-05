Calcio a 5: Serie C2. Atletico, ci hai provato! Il Bonifato Alcamo Futsal vince e vola in finale playoff

Gli uomini di mister Macaluso perdono per 7-6 dopo una partita equilibrata, ma c’è ancora la possibilità di essere promossi grazie alla Coppa

ALCAMO, 6 maggio – Perdere sapendo di aver dato il meglio non sarà mai sintomo di poca grinta o poco onore. Purtroppo all’Atletico oggi è capitato, rimanendo vittima di uno spietato Bonifato Alcamo Futsal che, grazie ad una vittoria di misura, si è aggiudicato la presenza alla finalissima dei play-off del Girone A di Serie C2.

Tante le recriminazioni in casa Atletico: se da una parte non c’è stata né fortuna né un altissimo livello di concentrazione nei momenti topici della gara, dall’altra mister Macaluso e i suoi uomini hanno protestato per diverse decisioni arbitrali del duo Campione-Crapanzano che ha lasciato imperterriti sia gli alcamesi sia i monrealesi.

Il pallone brucia e le gambe tremano più del dovuto: è l’ebbrezza della semifinale ed entrambe le squadre lo sanno. Ad aprire le danze è il Bonifato, che segna con Stabile il gol dell’1-0 al 10’, sfruttando un’ottima azione da parte di Landa che lo serve tutto smarcato davanti alla porta. Subito dopo arriva la prima mazzata per l’Atletico: al 15’ su un’azione personale di Landa, arriva una doppia parata di riflessi puri da parte di Costanzo, che però non si accorge che il secondo intervento è avvenuto fuori dall’area di rigore monrealese. Risultato: rosso diretto e punizione sulla quale dagli sviluppi nasce il raddoppio dei padroni di casa segnato sempre da Stabile.

L’Atletico prova a reagire e nel recupero del primo tempo trova la rete con Salamone su un uno-due intelligente con Matteo Lupo. Il capitano dell’Atletico aveva anche trovato una traversa nel corso della prima frazione, che si conclude con un 2-1 per gli alcamesi. Il Bonifato prova subito a ribadire nel secondo tempo la sua supremazia, concludendo un’altra azione sul secondo palo con la terza rete di Stabile al 2’ della ripresa. Un minuto dopo è Roberto Lanza a regalare speranza all’Atletico, con un destro che fulmina il portiere avversario Baiamonte.

Subito dopo è l’ora di Roberto Macaluso: il pivot “colchoneros”, a mezzo servizio a causa di un infortunio patito contro l’Akragas, trova prima la rete del pareggio al 5’, per poi siglare il gol del momentaneo vantaggio al 10’ della ripresa con un calcio di rigore, conquistato sapientemente da un eccellente Lupo.

Il 3-4 consentirebbe all’Atletico di strappare un pass per la finalissima, ma subito dopo arriva l’episodio che forse tradisce completamente i piani di mister Macaluso: Raffaele Mariolo, dopo un intervento scomposto, viene espulso al 15’ dall’arbitro Crapanzano, che ha punito l’eccessiva irruenza del 5 monrealese. La seconda espulsione della gara scombina l’equilibrio della banda rossoblù, che poco dopo subisce il gol durante l’inferiorità numerica: Milazzo trova la rete della vita togliendo le ragnatele dalla porta del subentrato Dario Curcio.

I monrealesi provano a sfondare, ma sbattono contro il muro Bonifato che, dopo un pallone riconquistato da Raneri, trovano il vantaggio grazie alla rete dello stesso al 18’. La partita poi si appresta ad essere un tira e molla, con le due squadre che si alternano nelle reti segnate. Il punteggio finale di 7-6, dopo i gol di Stabile e Lamia per l’Alcamo e i due della speranza di Macaluso e Gentile (quest’ultimo irregolare poiché segnato con la mano), spegne momentaneamente i sogni promozione per l’Atletico, che per giocare in C1 l’anno prossimo dovrà andare più avanti possibile nella Final Four di Coppa Sicilia, che si terrà a Rosolini il 20 e il 21 maggio. Per i monrealesi diverse cose da recriminare, tra le quali anche un comportamento spiacevole dell’arbitro di Enna Campione, che ha avuto un confronto sopra le righe con mister Macaluso.

La sconfitta fa male, ma servirà per ripartire. Poiché non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, e l’Atletico continuerà a farlo. L’appuntamento con la gloria è solo rimandato.