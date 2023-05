Calcio a 5: Coppa Sicilia. Sorteggiati gli accoppiamenti per la Final Four: l'Atletico Monreale sfiderà il Kalat Project

Un’eventuale approdo in finale consentirebbe agli uomini di mister Macaluso di festeggiare la promozione in Serie C1

PALERMO, 12 maggio - Si è tenuto oggi il sorteggio della Final Four della Coppa Sicilia, competizione nella quale l'Atletico Monreale può ambire ancora ad alzare il trofeo.

I monrealesi, dopo aver superato un girone composto da ASD Jato e Futsal Emiri ed aver eliminato Città di Marsala e Akragas Futsal nella fase ad eliminazione diretta, hanno conquistato di diritto la partecipazione alla Final Four, che vedrà come protagoniste altre tre squadre: due del Girone D, Futsal Ferla e Kalat Project, e il Vigor Italia del Girone B.

Le urne del sorteggio hanno ufficializzato le due semifinali, che si terranno il 20 maggio al “PalaTricomi” di Rosolini, che sarà teatro anche della finale che si terrà il giorno dopo, il 21 maggio. L'avversaria dell'Atletico in semifinale sarà il Futsal Kalat Project, squadra di Caltagirone. I catanesi sono l'avversario che, sulla carta, è il meno ostico, in quanto è l'unica tra le altre squadre a non aver vinto il suo girone di appartenenza. Ergo, non è ancora promossa in Serie C1.

Battere i catanesi, quindi, consentirebbe all'Atletico di ritrovarsi in finale contro una squadra già sicura della promozione in C1, regalando di fatto il posto nella categoria successiva garantito dalla Coppa ai monrealesi. Sarà una due giorni dai molti significati per la squadra di mister Macaluso che, nonostante la sconfitta contro il Bonifato Alcamo Futsal chei ha estromessi dai Play-Off promozione, può ancora giocarsi le sue carte per ritrovarsi ai nastri di partenza della prossima stagione in C1. L'appuntamento è quindi per giorno 20 maggio, con la semifinale contro il Futsal Kalat Project che già profuma di promozione. Ulteriori informazioni riguardanti l'orario saranno comunicate in seguito.