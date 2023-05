Calcio a 5: Final Four di Coppa Sicilia. Contro il Kalat Project l'Atletico si gioca un posto in C1

La squadra di mister Macaluso vuole fare l'impresa: la comunità monrealese è al suo fianco

MONREALE, 19 maggio - Tutte le grandi storie, prima o poi, hanno una conclusione. Lieto o meno, questo finale di stagione in tinte “colchoneros” è pronto ad entrare di diritto nella storia della società del presidente Marcello Vaglica e del futsal monrealese tutto.

Un’annata che sembrava dovesse essere la solita solfa, partita male e che sarebbe dovuta terminare peggio, si è rivelata in realtà un racconto sportivo avente come filo conduttore un gruppo di ragazzi sempre più unito e affamato in cerca di riscatto dopo anni incolori.

Il merito di questa rinascita va ai giocatori, ma il fautore principale è senza dubbio mister Natale Macaluso, un pensatore in mezzo a tante teste, coordinate all’unisono per cercare di raggiungere il sogno promozione. Il primo tentativo è andato male, con i play-off di campionato che hanno visto l’Atletico cedere il passo al Bonifato Alcamo Futsal nelle semifinali di due settimane fa. Gli alcamesi hanno poi bissato il successo anche nella finalissima contro il Città di Marsala lo scorso sabato.

Ma c’è ancora un’altra via: in quel di Rosolini, tra domani e domenica, l’Atletico Monreale si giocherà per la prima volta nella sua giovane storia una coppa di categoria. Era dal 2020 che una squadra di Monreale non giocava una Final Four: era la volta del Monreale C5, nella Coppa Italia di C1.

L’avversario di domani non sarà una passeggiata: i monrealesi si troveranno davanti nella parte destra del tabellone il Futsal Kalat Project. La squadra di Caltagirone, terminata quinta nel Girone D, non ha disputato i play-off a causa della distanza maggiore di 10 punti dalla seconda del suo campionato. Una stagione mediocre è stata rivalutata in base all’ottimo percorso in coppa: nell’ultimo turno eliminatorio è stato eliminato l’Acireale C5, mattatore del Girone C.

Impossibile sottovalutare l’impegno, ma i monrealesi devono mettercela tutta per guadagnare l’accesso alla finale, e non solo: in caso di vittoria, l’Atletico sarebbe direttamente promosso in Serie C1 in quanto le altre due semifinaliste (Vigor Itala o Futsal Ferla) hanno già vinto il loro girone, lasciando di diritto lo slot promozione riservato alla Coppa a chi vincerà questa semifinale dal doppio significato tra i “colchoneros” ed il Kalat. Nonostante le assenze per squalifica di Mariolo e Macaluso, la squadra monrealese non si risparmierà lottando su ogni centimetro del PalaTricomi di Rosolini.

“Questa stagione sportiva esaltante di calcio a 5 siciliano non poteva non chiudersi con la Final Four della Coppa Sicilia, intitolata all’indimenticato Nino Corsino” ha dichiarato il responsabile dell’Area Sud del Futsal Maximiliano Birchler. “Da monrealese - ha aggiunto -, sono contento che un’altra squadra di Monreale dopo tanto tempo abbia raggiunto un risultato simile. Sono molto fiero del lavoro dell’Atletico, poiché rappresenta come il movimento del futsal monrealese stia migliorando di anno in anno”.

L'appuntamento è fissato per domani 20 maggio, alle ore 18:30. Dal PalaTricomi di Rosolini, l'Atletico si giocherà in sessanta minuti le speranze di una stagione intera. Il fischietto della gara sarà il signor Giovanni Allibrio della sezione di Siracusa. Il match decisivo sarà visibile sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale.