Calcio a 5: Serie C1. Altro acquisto di categoria per l'Atletico Monreale: è Massimiliano Pasta

Giocatore con tanta esperienza nella categoria e molto duttile: sarà l'arma in più di mister Macaluso

MONREALE, 5 luglio - Continua a formarsi il roster dell'Atletico Monreale, in vista della sua prima stagione in Serie C1. Per sopportare i colpi della categoria, è necessario intervenire in maniera importante sul mercato.

Protagonista di questa parte di stagione è allora il DS Salvatore Mineo, sempre attivo e vigile per quanto concerne lo sfruttare ogni possibilità tra Monreale e Palermo.

E proprio da Palermo, più precisamente dall'ex Resuttana Palermo, giunge uno dei giocatori più esperti e duttili della scorsa Serie C1: Massimiliano Pasta. Vero e proprio jolly, può essere considerato a tutti gli effetti un universale, anche se spesso è stato impiegato come laterale.

L'anno scorso ha vestito la fascia da capitano del Resuttana, siglando ben 14 gol. La sua carriera calcistica nasce nei campi a 11 dove, giocando da regista, si è anche imposto negli anni successivi nei campi delle leghe dilettantistiche inglesi. Nel calcio a 5, ha giocato negli anni per il Tocha, Resuttana San Lorenzo e CUS Palermo, condividendo spesso lo spogliatoio con altri giocatori “colchoneros” come Gentile o Mariolo.

“Sono contento di giocare per una società solida e ambiziosa” ha dichiarato il nuovo laterale. “Torno a giocare con vecchi amici, quindi ritrovarsi tutti in campo sarà bello e renderà il gioco più facile. Palazzetto? Eccitato di giocare lì quest’anno, mi trovo molto bene col parquet”.

Per via delle sue esperienze in terra inglese, probabilmente, si troverà subito a suo agio a lavorare con mister Macaluso, riconosciuto per il suo "British aplomb" che lo contraddistingue. Per saperlo, però, ci toccherà aspettare fino a questo settembre, quando finalmente inizierà la nuova stagione di futsal: nel frattempo, siamo in attesa di ulteriori sviluppi sul mercato della società del presidente Vaglica, molto attiva per puntellare una rosa già costellata di ottimi nomi e qualità.