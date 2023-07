Calcio a 5: Serie C1. Due nuovi volti in casa Atletico Monreale: sono Lo Nardo e Terzo

Entrambi sono stati ufficializzati in settimana: continua ad aumentare d'esperienza e qualità il roster di mister Macaluso

MONREALE, 15 luglio - La macchina operativa "colchoneros" non si arresta: tra le fila monrealesi, per la prossima stagione, ci saranno anche Marco Lo Nardo e Giuseppe Terzo.

Il lavoro del ds Mineo continua a procedere senza sosta: dopo Lucchese, Pasta e il giovane Orlando, sono stati ufficializzati i due nuovi colpi. Calcettista giovane ma dotato di elevata tecnica mista ad una forza fuori dal comune, ci si aspetta molto da Marco Lo Nardo. Le esperienze al Tiki Taka e al Real Sicilia lo hanno formato a tal punto da potersi giocare le sue carte nella difficile categoria della C1. "Ho scelto l'Atletico perché tutta la dirigenza mi ha fatto sentire a casa - ha dichiarato il giocatore - per la Serie C1 servirà molto impegno"

L'altro acquisto, invece, va a rimpolpare un reparto già ben coperto come quello dei portieri: Giuseppe Terzo va ad unirsi al gruppo degli estremi difensori che l'anno scorso ha fatto sognare i monrealesi. Classe 2002, ma vanta già un'esperienza fuori dal comune. Oltre alla Merlo, vanta già esperienze importanti al Monreale C5 e al Villaurea, tra prima squadra e under 19. "Ringrazio l'Atletico per l'opportunità che mi sta dando. Darò il massimo per giocare la C1".

I due nuovi acquisti vanno ad aggiungersi ad una lista di nuovi arrivi che comprendono anche Lucchese e Pasta, per non parlare del giovane Orlando. L’obiettivo dell’Atletico Monreale è chiaro: forze fresche, d’esperienza o giovani che siano, che possano unirsi al roster per conquistare l’obiettivo comune di centrare la salvezza.