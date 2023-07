Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico non si ferma: preso anche Daniele Lupo

Si dividerà tra juniores e prima squadra: prima esperienza nel calcio a 5 per il giovane monrealese

MONREALE, 19 luglio - L'Atletico non intende arrestare le trattative per aumentare il tasso tecnico della propria rosa, ingaggiando giocatori di ogni età e ruolo per cercare di alzare sempre di più l'asticella.

Il discorso è valido sia per i ragazzi della prima squadra, sia per i giovani terribili della juniores. Chi probabilmente andrà a fare questo doppio lavoro sarà Daniele Lupo, fratello del capitano dell’Under 19 della passata stagione Matteo, che diventa l'ennesimo colpo dell'estate piena di lavoro per il DS Mineo e tutta la dirigenza con a capo il presidente Vaglica.

Daniele, classe 2005, si appresta a vivere la prima esperienza sui campi di calcetto. Per lui, però, la gavetta non è mancata: diverse sono le stagioni passate tra Conca d'Oro e Calcio Sicilia nel calcio a 11. Eppure, la transizione da una disciplina all'altra non è mai semplicissima: per riuscire a sopperire al cambiamento, la nuova giovanissima leva dei "colchoneros" dovrà mettere a disposizione tutto il suo talento.

Grande protagonista anche al Torneo dei Quartieri con la squadra del quartiere di San Castrense, Daniele Lupo adesso si appresta a vivere questa seconda vita calcistica: accanto a sé avrà un tutor d'eccezione come il fratello Matteo, già nel giro della prima squadra da diversi mesi e protagonista anche nella final four di Rosolini, che ha consegnato alla squadra di Macaluso la meritata vittoria della Coppa Sicilia.

Per ripetere questi risultati bisognerà pianificare e investire nel presente e nel futuro: Daniele Lupo rappresenta un compromesso tra queste due visioni, in attesa di dispiegare tutto il suo talento nei campi di tutta Sicilia.