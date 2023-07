Calcio a 5: Serie C1. Roberto Macaluso sarà il mister dell’Under 19

Il numero 9 della prima squadra vivrà la sua avventura anche da allenatore

MONREALE, 31 luglio - 52 gol in poco più di 30 partite, un killer instict e un senso della posizione fuori dal normale. Se il suo piede ha dimostrato di essere un gradino al di sopra della categoria appena superata, Roberto Macaluso ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, stavolta dalla panchina.

Nella stagione entrante, proprio per questo, il numero 9 dell'Atletico Monreale sarà l'allenatore della Under 19. Un passo importante per quella che è la sua carriera e quella che sarà la sua avventura quando appenderà gli scarpini al chiodo. Un momento che la squadra monrealese spera possa arrivare il più tardi possibile, visto l'ammontare di gol che Macaluso ha portato nella sua prima stagione a tinte bianche, rosse e blu.

Per la "Juniores" invece è sicuramente un esperimento che, in ogni caso, non può che portare benefici. La seconda squadra della società del presidente Vaglica è tra le più interessanti del panorama giovanile palermitano, che può vantare nel suo roster giocatori che hanno già detto più volte la loro in prima squadra come Lupo, Anitra, Sammarco, Mercurio, Pellegrino o Di Liberto.

Tra i nuovi acquisti e chi ormai non rientra più negli under per il discorso dell'età, sarà una stagione tutta da scrivere sia per i ragazzi, sia per Roberto Macaluso, sperando che possa replicare le gesta di un altro Macaluso che, guidandolo dalla panchina, ha portato l'Atletico sul tetto di Sicilia qualche mese fa.