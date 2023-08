Calcio a 5: Serie C1. Ecco le avversarie dell'Atletico Monreale

La formazione di mister Macaluso inserita nel Girone A: tra le 12 squadre in lista, c’è un mix tra vecchie rivali e nuove sfide

MONREALE, 9 agosto - Ora è ufficiale, la LND Sicilia ha diramato la lista dei gironi della Serie C1 di calcio a 5 per la stagione sportiva 2023/24.

L'Atletico Monreale, al debutto assoluto nella nuova categoria, ha scoperto oggi le avversarie del campionato che affronterà quest'anno, tra vecchie formazioni rivali e squadre tutte da conoscere.

La squadra monrealese, in quanto squadra appartenente alla provincia di Palermo, è stata inserita nel Girone A, che contiene in totale 12 compagini. Non è escluso che, tra ricorsi e nuove comunicazioni, la lista non possa contenere alcune sorprese all’interno della sua versione finale.

Assieme ai "colchoneros", saranno presenti altre tre formazioni già affrontate l'anno prima in Serie C2: le neo-promosse Sant'Isidoro Bagheria e Bonifato Alcamo Futsal e la ripescata Akragas Futsal. Oltre a loro, saranno presenti: Athletic Palermo (ex Resuttana San Lorenzo), CUS Palermo, Isola C5, Palermo C5, Palermo Futsal 89ers, San Vito Lo Capo, Sporting Alcamo e la debuttante 3M C5.

Per l’estrazione del calendario e, quindi, per conoscere il primo impegno dell'Atletico nella sua nuova avventura in Serie C1, bisognerà aspettare ancora. Nel frattempo, la squadra di Natale Macaluso è a lavoro, sotto lo sguardo attento del preparatore atletico Alberto Ganci, nei primi giorni di preparazione atletica dedicata alla prossima stagione, dove ogni goccia di sudore servirà più che mai per mantenere una categoria tanto ambita e che, adesso, sarà da difendere con le unghie e con i denti.