Calcio a 5: Serie C1. Pubblicato il calendario del campionato: ecco le prime avversarie dell'Atletico Monreale

Questi gli impegni degli uomini di mister Macaluso: debutto ad Alcamo contro lo Sporting il 9 settembre

MONREALE, 31 agosto - A poco più di una settimana dall'inizio del campionato, è stato pubblicato dalla LND Sicilia il calendario dei due gironi che compongono la Serie C1 siciliana di Calcio a 5.

Tra le squadre impegnate nel più importante torneo regionale della disciplina, quest'anno figurerà anche l'Atletico Monreale: la squadra di mister Natale Macaluso, dopo la vittoria della Coppa Sicilia C2 e l'ottima campagna acquisti, vuole regalarsi altre soddisfazioni in questa difficile categoria.

Impegnati già sabato nella sfida contro il CUS Palermo, valida per il ritorno del Turno Preliminare di Coppa Italia C1, l'Atletico dovrà subito ricorrere all'impresa, dopo la sconfitta subita in casa cussina per 6-1 all'andata. Comunque vada, i monrealesi dovranno concentrarsi anche e soprattutto sul campionato, che inizierà sabato 9 settembre. La prima sfida designata per i "colchoneros" sarà una delle trasferte più impegnative, contro una delle squadre che si candida sicuramente a dire la sua in questa stagione: lo Sporting Alcamo.

Sabato 16, sette giorni dopo, avverrà il debutto casalingo in campionato contro l'Akragas Futsal al PalaCanino di Altofonte (che sarà già "battezzato" questo fine settimana con la sfida di ritorno di Coppa contro il CUS).

Tutto pronto quindi per l'inizio della nuova stagione: nonostante la nuova dimensione agonistica, l'Atletico Monreale si colloca ai nastri di partenza di questa C1 senza particolari aspettative, ma con la sola volontà di stupire ancora una volta.