Calcio a 5: Serie C1. È l'ora del riscatto per l'Atletico: al PalaCanino arriva l'Akragas Futsal

Dopo le diverse sfide dell'anno passato, si ripresenta il match contro gli agrigentini: è già vietato sbagliare per i "colchoneros"

MONREALE, 15 settembre - Vietato sbagliare per l'Atletico Monreale. È vero, siamo solamente alla seconda giornata, ma per il campionato che intende fare la squadra di mister Macaluso, ogni punto diventa oro colato.

Contro lo Sporting Alcamo i monrealesi ci hanno provato a mantenere viva la partita, ma il gap tecnico e fisico con gli alcamesi si è reso maggiormente evidente nella ripresa. La partita di domani, però, potrebbe essere di tutt'altro stampo. Al PalaCanino di Altofonte, infatti, farà visita l'Akragas Futsal: società che l'Atletico è ormai abituato ad incontrare, visti i 4 precedenti della scorsa stagione.

Se in campionato lo storico verteva a favore degli agrigentini, che hanno vinto l'andata in trasferta e si sono fatti raggiungere nel ritorno in casa grazie alla rete allo scadere di Mariolo, in Coppa l'Atletico è passato solamente ai calci di rigore, qualificandosi di diritto alla Final Four di Rosolini, al termine della quale capitan Salamone ha alzato il trofeo al cielo.

Storie ormai passate, appartenenti ad un capitolo passato: oramai l'importante è quello che vedremo in campo domani, a partire dalle ore 17. Le due squadre, entrambe neo-promosse, devono cercare di fare più punti possibili per mantenere acceso il sogno C1. Appuntamento quindi a domani pomeriggio, con la diretta dell'incontro che sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale. I direttori di gara della sfida saranno Alessio Abbruscato e Davide Cambria, entrambi della sezione di Palermo.