Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico è in cerca della prima gioia contro l'Athletic Club

L'ex Resuttana San Lorenzo non è partito benissimo: occasione ghiotta per i "colchoneros" per segnare qualche punto in classifica

MONREALE, 22 settembre - Le prime settimane della stagione 2023/24 non sono state benevole all'Atletico Monreale: dopo lo shock iniziale contro il più quotato CUS Palermo in Coppa e le due delusioni di campionato contro Sporting Alcamo e Akragas Futsal (partite perse entrambe da situazione di vantaggio), i "colchoneros" devono cambiare marcia.

L'avversario di domani è tra i più prestigiosi della categoria, ma l'inizio del suo campionato è gemello a quello dell'Atletico: parliamo dell'Athletic Club Palermo, ex Resuttana San Lorenzo. La storica società palermitana ha già subito due sconfitte, contro CUS Palermo ed 89ers. Scontro tra squadre ancora a zero punti che, però, vogliono dire molto in questo campionato.

L'Atletico deve ripartire dal primo tempo sia di Alcamo, sia dell'ultima sfida contro l'Akragas. Cercare di mantenere lo stesso piano fisico e mentale anche nella ripresa nella sfida che si terrà ai Campi del Sole deve essere l'obiettivo dei monrealesi, impegnati nella loro terza sfida di sempre in Serie C1, e per questo, forse, è da giustificare l'inesperienza.

Ma questa si ottiene giocando, mentre i punti si ottengono vincendo: per vedere se l'Atletico riuscirà nel suo intento, basterà connettersi alla pagina Facebook della società alle ore 17. Gli arbitri della sfida saranno Francesco Suriano e Alessia Castello, entrambi della sezione di Palermo.