Calcio a 5: Serie C1. Piove sul bagnato: Atletico sconfitto dall’Athletic Club

I rosanero si impongono per 5-0: partita da dimenticare per i “colchoneros”

PALERMO, 23 settembre – Ancora una volta, nulla da fare. L’Atletico Monreale non riesce a trovare i suoi primi punti stagionali: l’Athletic Club Palermo è superiore sotto ogni aspetto e si porta a casa la vittoria con un netto 5-0.

Il risultato, forse un po’ gonfiato dal cinismo dei rosanero e dall’atteggiamento sprecone dei “colchoneros”, è comunque pesante.

La partita era rimasta in equilibrio dal fischio d’inizio fino alla metà del primo tempo: sia i padroni di casa che gli ospiti si erano esibiti in azioni interessanti, stoppate prontamente da entrambi i portieri. È proprio quando mancano 14 minuti alla fine del primo tempo che la partita si accende: errore di impostazione di Sanzo, che regala la palla ad uno sveglio Tabita, che batte Costanzo.

L’Athletic sblocca la gara e, d’ora in poi, giocherà sul velluto: prima della fine del primo tempo trova anche il 2-0 con l’esperto Tuvè e il 3-0 con il giovane Di Cara: entrambe le reti hanno come comune denominatore una falla importante nel meccanismo difensivo dei monrealesi.

Nella ripresa, l’Atletico prova ad alzare il ritmo: ma ogni volta che i “colchoneros” si palesano davanti all’estremo difensore avversario, Mazzola, il palermitano riesce a ipnotizzarli, sventando ogni cosa al massimo delle sue facoltà. Quando non ci pensa lui, ci pensa l’Atletico: tanti tap-in facili sbagliati e diversi errori incredibili hanno reso il resto della gara un supplizio per i monrealesi.

L’Athletic troverà anche la rete del 4-0, grazie ad un rigore realizzato da Fiorentino, e del 5-0, con Di Cara che trova la sua doppietta personale finalizzando sul secondo palo dopo un passaggio preciso di Tabita. Nel finale, da registrare l’espulsione di Lucchese.

Il risultato pesante rende ancora più amaro il sabato dell’Atletico, ormai ultimo a zero punti così come il San Vito Lo Capo. La delusione è tanta: ma è da questi momenti che una squadra deve compattarsi ed uscirne ancora meglio, per permettersi lo sfizio di regalarsi un altro sogno dopo l’ultima prestigiosa stagione.

Adesso per l’Atletico ci sarà una settimana di pausa: ottime notizie per mister Macaluso che potrà quindi fare un quadro più completo della situazione, per intervenire al meglio nelle imperfezioni. La prossima sfida sarà contro l’Isola C5, sabato 7 ottobre.